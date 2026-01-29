Nhã Nam vừa tổ chức ra mắt cuốn sách Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng Bộ môn Tim mạch (Đại học Y Hà Nội) từng kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV. Xuất thân trong gia đình có truyền thống khoa học - giáo dục, với cha là GS. Nguyễn Lân Dũng, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành y tế hiện nay.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, ông cho biết bản thân cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò: khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

"Cả 3 nhiệm vụ cứ xoắn lấy cuộc sống của bác sĩ chúng tôi. Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc gần nửa đêm, với lịch làm việc dày đặc từ khám bệnh, hội chẩn đến gặp gỡ đối tác", bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu tại lễ ra mắt sách.

Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, trung bình mỗi tuần ông phải di chuyển bằng máy bay ít nhất 1 lần. Khoảng thời gian trên các chuyến bay cũng là lúc hiếm hoi ông ghi lại những suy nghĩ, trải nghiệm nghề nghiệp từ đó hình thành nên cuốn sách Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim.

Nói về nghề y, ông cho rằng ngoài áp lực chuyên môn, nhiều bác sĩ Việt Nam còn chịu sức ép lớn từ điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế thị trường và sự thiếu thấu hiểu của một bộ phận người bệnh, người nhà bệnh nhân.

"Chúng ta chưa có hệ thống pháp luật đủ mạnh để bảo vệ bác sĩ. Tôi từng nhiều lần đề xuất cần có bảo hiểm nghề nghiệp như ở nước ngoài nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được", ông chia sẻ.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu vẫn luôn yêu nghề và mong thế hệ trẻ kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. Ông nói: "Mổ thành công một ca bệnh, mình vui cả tuần. Chữa khỏi cho một em bé, mình hạnh phúc cả tháng. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng".

Tại sự kiện, nhà văn Tạ Duy Anh xúc động chia sẻ từng là một bệnh nhân được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cứu sống. "Nếu không gặp bác sĩ Lân Hiếu, chắc chắn hôm nay tôi không có mặt ở đây" - nhà văn bộc bạch.

Nhà văn Tạ Duy Anh cho biết đã theo dõi trang cá nhân của bác sĩ Lân Hiếu từ lâu và ấn tượng với tinh thần luôn trăn trở, mong muốn mang những tiến bộ y học từ nước ngoài về áp dụng tại Việt Nam.

"Nhiều người đi nước ngoài thường khoe mua được hàng hiệu này hiệu kia, còn với bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chỉ tập trung tìm tòi những tiến bộ của thế giới mang về Việt Nam hoặc đề xuất để Việt Nam có được như nước họ. Có nhiều thầy thuốc giỏi nhưng thầy thuốc lớn là một chuyện khác. Với tôi, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là một thầy thuốc rất lớn", nhà văn Tạ Duy Anh khẳng định.

Buổi ra mắt sách diễn ra trong không khí lắng đọng, xúc động. Thay vì những lời tri ân hình thức, người tham dự chia sẻ nhiều câu chuyện đời thường, qua đó khắc họa rõ nét tâm huyết, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của tác giả.

Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim là cuốn sách thứ 2 của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Tác phẩm đưa người đọc đến với những khoảnh khắc căng thẳng trong phòng can thiệp tim mạch, nơi các bác sĩ phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Bên cạnh đó, sách còn phản ánh thẳng thắn những vấn đề của ngành y và xã hội đương đại.

Tên gọi Thương mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với hành trình thiện nguyện của tác giả. Đây là tên những cây cầu do nhóm của ông góp sức xây dựng tại vùng sâu, vùng xa đồng thời cũng là tên ông đặt cho một em bé bị bỏ rơi tại Bình Dương sau ca can thiệp tim mạch thành công. Qua đó, cuốn sách lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cuộc sống.