Nhiếp ảnh gia Hoàng Thị Bích Thảo vừa ra mắt sách ảnh Nguồn sống. Tác phẩm là nơi tập hợp các bức ảnh được tuyển chọn từ những cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất của chị với mặt trời suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Hành trình của nữ tác giả trải dài qua nhiều địa danh khác nhau, từ những khu rừng rậm rạp đến đại dương bao la, từ những thành phố nhộn nhịp đến vùng đất hoang sơ, từ những vùng đất xa xôi đến tận sâu thẳm thế giới nội tâm.

Không gian triển lãm ảnh "Nguồn sống" của nhiếp ảnh gia Bích Thảo.

Những trải nghiệm đó giúp chị nhận ra rằng ánh sáng mặt trời không chỉ để soi sáng mà còn xuyên qua những góc khuất tĩnh lặng của trái tim con người, mang theo năng lượng tích cực và nguồn sống đến với thế giới. Đến nay, chị sở hữu hơn 10.000 tác phẩm chụp mặt trời.

Hoàng Thị Bích Thảo quan niệm, hành trình “săn” mặt trời dạy cho chị sự kiên nhẫn, lòng biết ơn và biết buông bỏ.

Bởi chính những khoảnh khắc đó, nữ nhiếp ảnh gia nhận ra rằng: “Có thể tôi không giữ được khoảnh khắc đó mãi mãi, nhưng tôi giữ được cảm xúc”.

Chính cảm xúc ấy làm nên từng khung hình của cuốn sách mà chị muốn gửi gắm đến mọi người.

Trong 10 năm, chị Bích Thảo theo dõi mặt trời không chỉ để ghi lại cảnh bình minh hay hoàng hôn mà còn là dịp để được lắng nghe thiên nhiên.

Những bức ảnh trong cuốn sách này không đến từ sự sắp đặt mà từ những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của nhân duyên - nơi mà ánh sáng, thời gian và trái tim cùng hòa nhịp.

“10 năm, tôi vẫn tin rằng những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời là những khoảnh khắc được chiếu sáng bởi ánh sáng của nhân duyên”, chị nói.

Ông Đoàn Hoài Trung - Đại tá, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM - nhận định ánh sáng trong ảnh của Hoàng Thị Bích Thảo không chỉ là yếu tố kỹ thuật mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt của tâm hồn.

Ở đó, nữ tác giả không tìm nét rực rỡ, mà tìm cái đẹp trong sự tĩnh tại, trong những khoảnh khắc mong manh mà đất trời ban tặng, nơi mà chỉ người có trái tim nhạy cảm và đôi mắt yêu thương mới có thể kịp ghi lại.

Trong đó, bức ảnh Mây ngũ sắc là một trong những tác phẩm khiến nhiếp ảnh gia Đoàn Hoài Trung xúc động nhất.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Đoàn Hoài Trung và tác giả Hoàng Thị Bích Thảo (từ trái qua) trong buổi giao lưu.

Với trực giác của người nghệ sĩ, sự kiên nhẫn và rung cảm của người yêu cái đẹp, chị đã kịp giữ lại giây phút hiếm hoi ấy. Nhờ đó, người xem được chạm đến sự huyền nhiệm của tạo hóa và rung động tận cùng của tâm hồn con người trước cái đẹp vĩnh hằng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá cao sáng kiến chuyển thể những bức ảnh thành một quyển sách.

Điều khiến ông Nhân xúc động là dù ở nhiều thế hệ, nhiều độ tuổi khác nhau, mọi người vẫn có thể trò chuyện với nhau về bầu trời, về bình minh, hoàng hôn, về tình yêu thương, hạnh phúc, hay những bất ngờ nhỏ bé trong cuộc sống xuất hiện bên dưới mặt trời.

“Tôi tin cuốn sách của Thảo sẽ truyền thêm năng lượng sống cho tất cả chúng ta: Những người ở tuổi đôi mươi, tuổi 40, 60, hay thậm chí 80. Biết đâu sau khi đọc xong cuốn sách này, chúng ta lại thấy mình muốn sống lâu thêm một chút nữa”, ông Nhân cho biết.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách trong 3 ngày 28 đến 30/11 sẽ được tác giả Hoàng Thị Bích Thảo ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

Một số ảnh mặt trời trong tập sách ảnh

Ảnh: Sơn Phạm