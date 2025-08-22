VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1984, ở Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, thông qua hệ xã hội, Huyền quen chị Nguyễn Thị O. từ năm 2022. Khoảng đầu tháng 1/2023, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Huyền đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị O.

Để chị O. tin tưởng, bị can Nguyễn Thị Thu Huyền đưa ra thông tin gian dối về việc mình có thân quen với Giám đốc siêu thị BigC Thăng Long, Hà Nội và đang kinh doanh hàng cận date (sắp hết hạn sử dụng) vào siêu thị BigC Thăng Long.

Theo lời Huyền, chị ta đang cần tiền để nhập hàng cận date cung cấp cho siêu thị BigC Thăng Long bán trong dịp Tết nên rủ chị O. góp vốn cùng kinh doanh. Huyền hứa hẹn, nếu chị O. góp vốn 1 tỷ đồng thì sau 2 tháng sẽ được trả lại tiền gốc cùng lợi nhuận là 120 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Do tin tưởng nên chị O. góp vốn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Huyền không mua hàng cận date để cung cấp cho siêu thị BigC để bán như thỏa thuận mà sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Đến ngày 14/2/2023 và ngày 20/3/2023, Huyền chuyển khoản cho chị O. 120 triệu đồng, nội dung ghi: “BigC tặng quà Valentine Ms O. xinh đẹp và BigC tặng quà O.” và nói dối chị O. đây là tiền lợi nhuận.

Hết thời gian cam kết, chị O. yêu cầu Huyền trả lại số tiền gốc đã bỏ ra đầu tư thì Huyền nói dối đã sử dụng tiền đó để nhập hàng bán vào giai đoạn 30/4/2023 - 1/5/2023. Sau đó, Huyền chuyển thêm 120 triệu đồng cho chị O. rồi đưa ra nhiều lý do để không trả tiền cho nhà đầu tư.

Bị can lập tài khoản Zalo có tên “Chị Thoa - GĐ BigC Thăng Long” rồi tự nhắn tin với tài khoản Zalo của mình với nội dung BigC chậm trả tiền, rồi chụp nội dung tin nhắn gửi cho chị O. nhằm trốn tránh việc trả tiền.

Biết mình bị lừa, sau đó, chị O. đã àm đơn tố giác Huyền đến cơ quan công an, yêu cầu “nữ quái” trả lại 1 tỷ đồng.