Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1974, ở Hà Nội) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Văn Thiên là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Thiên An (Công ty Thiên An). Theo quy định của pháp luật, việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các phường của Hà Nội được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị tổ chức thực hiện. Các cá nhân tham gia phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Mặc dù ông Thiên không đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng do cần tiền để chi tiêu cá nhân và đầu tư kinh doanh, bị cáo nảy sinh ý định gian dối, giới thiệu với mọi người rằng Công ty Thiên An đã tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và bản thân bị cáo có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo nên sẽ trúng giá các lô đất ở Hà Nội.

Tin tưởng thông tin do ông Thiên đưa ra là thật, từ tháng 12/2018 - 11/2021, có 16 cá nhân đã chuyển tiền cho ông Thiên với tổng số hơn 24 tỷ đồng để mua các lô đất đấu giá trên địa bàn các phường thuộc quận Long Biên (cũ); các xã thuộc huyện Gia Lâm (cũ) và các phường thuộc quận Tây Hồ (cũ).

Sau khi nhận tiền của các bị hại, ông Thiên không làm thủ tục mua đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Hà Nội như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Một trong số những người bị hại của ông Thiên phải kể đến ông Nguyễn Thanh H. (SN 1963). Tháng 12/2018, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Thiên quen biết với ông H. và nói dối ông H. rằng, UBND quận Long Biên (cũ) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Cự Khối.

Ông Thiên nói mình có mối quan hệ với lãnh đạo quận Long Biên (cũ) nên Công ty Thiên An do bị cáo làm giám đốc mua được đất giá rẻ, sẽ bán cho H. với giá thị trường. Diện tích mỗi lô đất từ 80-90m². Vẫn theo lời bị cáo, sau khi ông Thiên trúng đấu giá sẽ bán cho ông H. với giá 40 triệu đồng/m².

Tin lời bị cáo, ngày 24/12/2018, ông H. và Thiên ký Hợp đồng mua bán 2 lô đất đấu giá ở phường Cự Khối (cũ). Ông Thiên cam kết đến tháng 6/2019 sẽ trả đất nên ông H. đã đưa cho ông Thiên 1 tỷ đồng tiền đặt cọc. Ông Thiên viết cho ông H. 1 “Phiếu thu” của Công ty Thiên An, nội dung: “Nguyễn Văn Thiên – Giám đốc Công ty Thiên An nhận 1 tỷ đồng của ông Nguyễn Thanh H. đặt cọc tiền mua đất đấu giá Cự Khối, giá mua 40 triệu/m² (một cặp 2 lô)”.

Đến tháng 6/2019, ông Thiên tiếp tục hứa hẹn sẽ bán 2 lô đất đấu giá ở phường Cự Khối (cũ) cho ông H. nhưng không gặp ông H. để làm thủ tục.

Ngày 12/4/2021, ông H. gặp ông Thiên viết giấy cam đoan với nội dung, đã nhận của ông H. 1 tỷ đồng để bàn giao cho ông H. 2 lô đất…”. Tuy nhiên quá hạn cam kết, ông Thiên không bàn giao 2 lô đất, cũng không trả tiền, khiến ông H. đã phải làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Thiên đến cơ quan công an.

Theo lời khai của ông Thiên, bị cáo không có 2 lô đất đấu giá ở phường Cự Khối (cũ) nhưng đã hứa hẹn bán cho ông H. để nhận 1 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, ông Thiên và gia đình đã khắc phục trả cho các bị hại tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng.