Đêm chung kết Tỏa sáng sao đôi 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về cặp đôi Trân Oanh, Trần Thủy Tiên qua tiết mục mashup đạt điểm tối đa Dòng máu Lạc Hồng - Dân nước Nam - Đất Việt.

Trần Thủy Tiên bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ năm 5 tuổi, sớm được rèn luyện thanh nhạc chuyên nghiệp tại Nhà Thiếu nhi Quận 1, TPHCM. Tuy nhiên, cô không theo học nghệ thuật mà làm công việc văn phòng, chỉ đi hát acoustic tại các quán cà phê để duy trì đam mê.

Bị "vắt kiệt sức lực" khi duy trì công việc và đam mê, Thủy Tiên từ bỏ thu nhập ổn định để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Sự đánh đổi khiến cô trải qua giai đoạn mưu sinh vất vả, bị gia đình trách móc.

Nữ ca sĩ từng phải quay lại làm việc văn phòng vào ban ngày, bán hàng online vào buổi tối, đi hát dịp cuối tuần với cát-sê khoảng 300.000 đồng/đêm. Nhờ quản lý tài chính cẩn thận, cô dần vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu như Á quân Sao tìm sao 2021, Top 4 Hãy nghe tôi hát 2023.

Tương tự bạn diễn, Trân Oanh cũng có xuất phát điểm là nhân viên văn phòng suốt 5 năm. Biến cố công việc ở giai đoạn hậu đại dịch Covid-19 khiến cô chọn làm lại từ đầu, chuyển hướng sang âm nhạc.

Sinh ra trong gia đình lao động khó khăn có bố là bảo vệ, mẹ là công nhân, Trân Oanh trong những ngày đầu làm nghề từng tự chạy xe hàng chục cây số để đi casting, song vẫn bị loại từ vòng đầu. Sau 3 năm nhiều thăng trầm như gặp áp lực kinh tế, cô đạt Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025 và Tỏa sáng sao đôi 2026.

Nữ ca sĩ khẳng định giữ vững nguyên tắc làm nghề chân chính, gìn giữ thứ cô gọi là "lòng tự trọng nghề nghiệp".

Sau thành công tại chương trình, Trần Thủy Tiên và Trân Oanh đều lên kế hoạch phát triển các dự án âm nhạc cá nhân. Cả hai bỏ ngỏ cơ hội tiếp tục hợp tác trong các sản phẩm sắp tới.

