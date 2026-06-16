Tây Ninh:

Ngày 16/6, Công an xã Khánh Hưng (Tây Ninh) phát thông báo truy tìm tung tích em L.K.B.Ng (13 tuổi, ngụ ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng). Ng. đã mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua.

Nữ sinh lớp 7 mất tích nhiều ngày qua ở Tây Ninh. Ảnh gia đình cung cấp

Chị Nguyễn Cẩm Quyên (người thân của nạn nhân) cho biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 10/6 khi Ng. vừa hoàn thành chương trình học và mới nghỉ hè.

Khoảng 5h cùng ngày, Ng. dậy sớm hơn thường lệ. Cô bé xin phép mẹ ra chợ mua đồ ăn sáng.

Nhiều giờ trôi qua nhưng không thấy con về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trích xuất camera an ninh của các hộ dân bên đường. Qua đó, họ phát hiện cô bé đã leo lên xe máy của một nam thanh niên lạ mặt rồi mất hút. Ngay sau sự việc xảy ra, gia đình lập tức đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Chị Quyên cho biết thêm, dù mang theo chiếc điện thoại không cài sim, Ng. vẫn gọi điện về nhà sau một ngày mất tích. Qua điện thoại, cô bé khóc nức nở, chỉ kịp dặn người thân giữ gìn sức khỏe và thông báo mình đang đi làm xa.

Bất chấp những lời khuyên nhủ, cầu xin từ người mẹ, nữ sinh tuyệt đối không tiết lộ nơi ở hiện tại trước khi cắt đứt liên lạc hoàn toàn trong hai ngày gần đây. Sự im lặng đáng sợ này khiến gia đình rơi vào khủng hoảng.

Theo người thân nạn nhân, qua cách nói chuyện và những dòng tin nhắn ngắn, họ cảm nhận rõ đứa trẻ đang bị ai đó khống chế, điều khiển từng lời nói. Đặc biệt, nỗi lo sợ càng lớn hơn khi khu vực sinh sống nằm sát biên giới Campuchia.

Hiện tại, Công an xã Khánh Hưng đã phát thông báo khẩn cấp truy tìm nữ sinh L.K.B.Ng. Đặc điểm nhận dạng của nữ sinh cao khoảng 1,55m, dáng người gầy, da trắng, tóc đen ngang vai và có nốt ruồi trên lông mày phải. Khi đi, em mặc áo thun đen và quần chấm bi.