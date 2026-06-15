Sáng 15/6, UBND xã Sông Ray (Đồng Nai) cho biết đến nay gia đình và chính quyền địa phương vẫn chưa có thông tin về tung tích của thiếu niên 13 tuổi mất tích.

Trước đó, ngày 13/6, Công an xã Sông Ray đã phát đi Thông báo tìm trẻ em.

Em Nguyễn Tấn Tài mất liên lạc với gia đình hơn 2 tháng. Ảnh: H.T

Theo thông báo, em Nguyễn Tấn Tài (SN 2013, ngụ Ấp 5, xã Sông Ray), con của bà Phan Thị Hồng Tươi (SN 1995), đã rời khỏi nơi cư trú hơn 2 tháng trước và đến nay chưa trở về

Gia đình cùng chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm em Tài. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin về nơi ở hoặc tình trạng hiện tại của em.

Công an xã Sông Ray đề nghị người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận, nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Tài, kịp thời thông báo cho gia đình chị Tươi.

Ngoài ra, người dân cũng có thể liên hệ Công an xã Sông Ray qua số điện thoại 02513.713.163 để kịp thời xác minh, hỗ trợ đưa em trở về an toàn.