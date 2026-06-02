Sáng 2/6, lực lượng chức năng xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 mất tích khi tắm sông tại khu vực Bến Thượng.

Thi thể nam sinh được tìm thấy, đưa lên bờ vào sáng nay. Ảnh: Hà Nguyễn

Trước đó, khoảng 15h ngày 31/5, em P.S.T. (18 tuổi, trú xã Sông Lũy), học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn, cùng hai người bạn là B.Q.S. (19 tuổi) và H.V.H. (17 tuổi, cùng trú tại địa phương) rủ nhau đến khu vực Bến Thượng, thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy để tắm.

Trong lúc tắm, em T. không may bị dòng nước cuốn trôi và mất tích. Phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng đã hô hoán, kêu cứu người dân xung quanh.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân, hôm 1/6. Ảnh: Hà Nguyễn

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Lũy cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Sau đó, một số đội, nhóm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn cũng tham gia hỗ trợ, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân.

Đến sáng nay, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí hiện trường khoảng 4km về phía hạ lưu.

Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục khám nghiệm theo quy định, trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.