Hôm nay (ngày 12/4), căn nhà cấp bốn ở xóm 10, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chìm trong không khí tang thương khi người thân, làng xóm lặng lẽ đến chia buồn, tiễn đưa em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi) – nữ sinh ra đi sau khi cứu người đuối nước.

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển Cửa Lò cứu người gặp nạn.

Trong căn phòng khách, bộ bàn ghế được dời sang một bên, nhường chỗ cho bàn thờ. Di ảnh Lê Thị Quỳnh Chi đặt giữa những vòng hoa trắng, bên cạnh là chiếc áo đồng phục còn mới nguyên, chưa kịp mặc hết những ngày cuối cấp. Bà Thu, mẹ của Chi, gần như kiệt sức, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.

Ở một góc nhà, ông Lê Anh Tuấn (43 tuổi) ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt thất thần. Thi thoảng, ông mở lại những đoạn camera trong điện thoại, nơi còn lưu giữ hình ảnh con gái. “Cháu nó ngoan lắm, biết đỡ đần bố mẹ, chăm em từ nhỏ…”, ông nghẹn ngào.

Gia đình ông Tuấn có 5 người con, Chi là chị cả. “Hơn một tuần trước, cháu dẫm phải đinh, phải đi tiêm phòng uốn ván, đi lại vẫn khập khiễng”, ông Tuấn kể, giọng đứt quãng.

Ngày 10/4, trong bữa cơm trưa cùng mẹ, em từng nhắc đến câu chuyện một người đàn ông trước đó lao ra biển cứu người nhưng không may thiệt mạng do không biết bơi. Không ai ngờ, chỉ vài giờ sau, em lại trở thành nhân vật trong một bi kịch tương tự.

Chiều cùng ngày, Chi được bạn học Trần Thảo rủ ra bãi biển Cửa Lò chơi. Khi hai em đang dạo trên bờ, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm thì bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước.

Không chút do dự, Chi lao xuống biển. Thảo ở lại bờ hô hoán, tìm người ứng cứu. Giữa làn sóng, Chi cố gắng tiếp cận nạn nhân, dồn sức đẩy em này vào gần bờ. Nhưng khi người được cứu dần thoát khỏi nguy hiểm, Chi lại kiệt sức.

“Bạn ấy bị sóng cuốn ra xa. Em lao xuống cứu nhưng cũng bị sóng đánh dạt. Có một người đàn ông tiếp cận, đưa em vào bờ rồi quay lại cứu Chi. Nhưng sau đó cả hai đều không qua khỏi”, Thảo kể lại.

“Con không biết bơi, chân lại đang đau mà vẫn lao xuống cứu người. Giờ con nằm lại mãi ở biển…”, bà Hậu nấc nghẹn.

Tin dữ đến với gia đình trong sự bàng hoàng. Ông Tuấn cho biết, khi đang ngủ thì nhận được cuộc gọi báo tin từ người thân. “Tôi không tin điều đó. Chỉ đến khi họ gửi hình con nằm trên cát, tôi như chết lặng…”, người cha đau xót nhớ lại.

Theo gia đình, nam sinh được Chi cứu đang điều trị tại bệnh viện tỉnh. Người thân của em này cũng đã đến thắp hương, gửi lời chia buồn và biết ơn tới gia đình Chi.

Sự ra đi của nữ sinh 17 tuổi để lại nỗi tiếc thương sâu sắc không chỉ với gia đình mà còn với nhiều người dân địa phương. Một cô gái còn dang dở ước mơ, vừa bước vào những tháng ngày cuối của tuổi học trò, đã chọn hành động dũng cảm trong khoảnh khắc sinh tử. Giữa biển chiều hôm ấy, Chi đã kịp cứu một người nhưng em không thể quay trở lại...