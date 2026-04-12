Trưa 12/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ 5 tầng nằm trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp). Vụ hỏa hoạn khiến đôi nam nữ tử vong và 5 người bị thương.

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ cháy. Ảnh: TK

Tiếng gào cứu bên trong cánh cửa khóa chặt

Chưa hết bàng hoàng, bà Mai (sống sát vách ngôi nhà bị cháy) cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, bà nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn nghi do chập điện. Khi chạy ra ngoài, bà thấy khói đen dày đặc bốc ra từ các khe cửa sổ và khu vực sân thượng.

“Khói tỏa ra mù mịt, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Tôi thấy một người đàn ông trong cơn tuyệt vọng dùng tay đập vỡ kính cửa sổ để tìm đường thoát, máu chảy đầm đìa cánh tay”, bà Mai nhớ lại.

Phía bên ngoài căn nhà trọ xảy ra hỏa hoạn, thang cứu hộ vẫn còn treo lơ lửng. Ảnh: TK

Cùng thời điểm đó, ông P., một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường, chứng kiến một phụ nữ may mắn thoát thân đổ gục xuống mặt đường. Bà gào khóc thảm thiết, liên tục van nài những người xung quanh lao vào biển lửa để cứu chồng mình còn mắc kẹt bên trong.

Tuy nhiên, lối thoát duy nhất ở tầng trệt bị chặn bởi những chiếc xe máy đang cháy ngùn ngụt, còn hệ thống cửa vân tay kiên cố khiến việc ứng cứu tại chỗ bế tắc.

“Chúng tôi bất lực đứng ngoài. Chỉ vài người thoát ra, còn lại kẹt bên trong, tiếng kêu cứu nhỏ dần rồi lịm hẳn. Cửa vân tay quá chắc, khói lửa dữ dội khiến không ai tiếp cận được cho đến khi lực lượng chuyên nghiệp đến phá cửa”, ông P. nghẹn ngào.

Chạy đua giành giật sự sống từ sân thượng đến bệnh viện

Giữa lúc khói độc đặc quánh bao trùm các tầng cao, một cán bộ an ninh cơ sở bất chấp nguy hiểm trèo lên sân thượng, sau đó bế cháu bé khoảng 1 tuổi đang lịm đi vì ngạt khí, nhanh chóng đưa xuống đất an toàn.

Ngay lập tức, cháu bé cùng 4 nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện Trung Mỹ Tây sơ cứu. Do diễn biến phức tạp, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị chuyên sâu. Bốn nạn nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng ngạt khí nặng và đa chấn thương.

Cán bộ an ninh cơ sở leo lên sân thượng cứu cháu bé. Ảnh: P.L

Khi đám cháy được khống chế và khói tản dần, lực lượng PCCC vào bên trong kiểm tra, phát hiện hai nạn nhân (một nam, một nữ, trọ cùng phòng) đã tử vong trong đống đổ nát, nghi do ngạt khói. Các nạn nhân được xác định là anh N.N.B. (SN 2000, quê Cà Mau, làm đầu bếp) và chị N.T.L.H. (SN 2002, quê Vĩnh Long).

Liên quan các nạn nhân bị thương, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đang nỗ lực cứu chữa 4 bệnh nhân (19-29 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, 3 trường hợp gồm N.D.L., N.M.Y. và L.V.C. đang hôn mê, phải thở máy, ghi nhận nhiều muội than trong đường thở, tiên lượng rất nặng; riêng L.V.C. còn bị bỏng độ II diện tích 36%. Bệnh nhân Đ.G.H. đã tỉnh táo, đang thở oxy liều cao.

Bệnh nhi 1 tuổi D.A. đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sát tại Bệnh viện Nhi đồng 1.