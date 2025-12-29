Tân hoa hậu sinh năm 2005 quê Phú Thọ, cao 1,68m, nặng 52kg, số đo ba vòng là 83-63-91cm. Cô là sinh viên năm 3, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Đông - Hà Nội).

Khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu Nguyễn Phương Thanh.

Trong phần thi ứng xử, Phương Thanh thể hiện sự tự tin và bản lĩnh khi nhận được câu hỏi "Đâu là nét đẹp mà sinh viên Việt Nam cần gìn giữ khi bước vào môi trường quốc tế?".

Trên sân khấu, Phương Thanh chia sẻ trong những năm gần đây, nhiều sinh viên lựa chọn ra nước ngoài du học và điều đầu tiên du học sinh nên làm đó là giữ sự đoàn kết dân tộc và bản sắc của người Việt Nam.

Đối với cô, bản sắc không làm chúng ta đứng ngoài thế giới mà giúp mỗi người đứng vững hơn trong môi trường quốc tế.

Bên cạnh vương miện, tân hoa hậu còn nhận được tiền thưởng 500 triệu đồng và một suất học bổng tại Mỹ.

Nguyễn Phương Thanh đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp của trường và chỉ vào Top 10. Ở trường, cô là sinh viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đoàn phong trào khoa năm 2024-2025.

Đến với cuộc thi, Phương Thanh mang theo mong muốn được thử thách bản thân, lan tỏa hình ảnh người sinh viên năng động, tự tin và giàu lòng nhân ái.

Cô hy vọng thông qua sân chơi này, mình có thể học hỏi thêm nhiều giá trị tốt đẹp, đồng thời truyền cảm hứng tích cực đến những bạn trẻ xung quanh và hơn nữa được góp phần vào sứ mệnh xây dựng hòa bình.

Sau đăng quang cô muốn dùng tiền thưởng để thực hiện một dự án từ thiện "Trạm tiếp sức tới trường" đã thực hiện trước đó.

Top 5 của Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Bốn danh hiệu á hậu từ cao đến thấp lần lượt thuộc về Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Kim Châu, Mai Ngọc Anh Thư và Trần Thu Huyền. Các á hậu nhận giải thưởng gồm tiền mặt, bằng chứng nhận, vương miện và gói tài trợ học bổng du học.

Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc, quy tụ dàn thí sinh trẻ, học thức. Các thí sinh có gần một tháng tại ngôi nhà chung ở TP Đà Nẵng với nhiều hoạt động đào tạo, thiện nguyện, dâng hương và trao quà đến những người có công, chụp ảnh quảng bá văn hoá - du lịch…

Chương trình năm nay có chủ đề Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hoà bình - với mong muốn tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu với các tiêu chí về sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Ảnh, clip: BTC