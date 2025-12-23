Ca sĩ Tố My trở lại sau bạo bệnh

Ca sĩ Tố My là 1 trong những ca sĩ khách mời trong đêm gala Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025. Cô gây xúc động với ca khúc Đà Nẵng tình người, Mộng chiều xuân.

Ca sĩ Tố My trở lại quê hương Đà Nẵng hát.

Sau màn biểu diễn, Tố My chia sẻ bản thân hạnh phúc và vinh dự khi được trở về với Đà Nẵng, được góp tiếng hát trong một chương trình ý nghĩa.

“Tôi là một người con của quê hương nên xúc động khi thể hiện bài hát quen thuộc của người Đà Nẵng. Ca khúc này cũng gắn liền với những kỷ niệm cách đây mười mấy năm, khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ ca khúc này, tôi từng chinh phục ở nhiều sân khấu âm nhạc tại thành phố Đà Nẵng”, cô bày tỏ.

Ca sĩ Tố My hát "Đà Nẵng tình người"

Tố My có quãng thời gian vắng bóng vì phình động mạch não. Sau 4 tháng nghỉ ngơi và điều trị, hiện sức khỏe của ca sĩ đã ổn định hơn. Tuy nhiên, cô vẫn cẩn trọng giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, ăn uống điều độ và tập thiền để giữ tâm an.

Sau biến cố sức khỏe, Tố My học được cách sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, giây phút bình an. Ca sĩ cũng dần trở lại trong 1 số đêm nhạc.

Sự góp mặt của dàn khách mời góp phần tạo không khí sôi nổi cho chương trình.

Ngoài Tố My, ca sĩ Dương Minh Ngọc cũng gây ấn tượng khi thể hiện Khát vọng tuổi trẻ. Cặp đôi nam vương Hưng Nguyễn - Cao Minh Thiên Tùng thể hiện ca khúc mới Big Sea - Chính là anh.

Trong chương trình, ban tổ chức có hoạt động gây quỹ với số tiền thu về hơn 386 triệu đồng nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, vòng thi tìm kiếm gương mặt Đại sứ tài năng của Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi với màn tranh tài của dàn ứng viên.

Các thí sinh trong 2 phần thi.

Vòng thi Đại sứ nhân ái cũng ghi nhận những dự án cộng đồng ý nghĩa, thiết thực như Trạm tiếp sức tới trường; Mạch nguồn miền Trung.

Thông qua các phần trình diễn tài năng và trình bày các dự án, các thí sinh chia sẻ những câu chuyện giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần trách nhiệm hướng tới các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Hoa hậu Mỹ Linh đăng quang Miss Celebrity International 2025

Đêm chung kết cuộc thi Miss & Mister Celebrity International 2025 vừa diễn ra tại Malaysia với màn tranh tài của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc thi trải qua các vòng thi, từ đồng diễn, trình diễn trang phục bikini/đồ đi biển, dạ hội cho đến phần thi ứng xử. Hai gương mặt đại diện Việt Nam - Trần Trân Mỹ Linh và Nguyễn Đình Tuấn Kiệt có màn thể hiện nổi bật, giữ phong độ tốt suốt đêm thi.

Trần Trân Mỹ Linh - thí sinh đến từ Việt Nam đoạt vương miện Miss Celebrity International 2025.

Kết quả, ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Celebrity International 2025 gọi tên Trần Trân Mỹ Linh.

Khoảnh khắc đăng quang của Mỹ Linh

Bên cạnh ngôi vị hoa hậu, Mỹ Linh còn gặt hái được hàng loạt giải thưởng phụ ấn tượng: Best profile picture (Thí sinh có ảnh chân dung đẹp nhất), Best in evening gown (Thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất), Top 3 National costume (Top 3 Trang phục dân tộc), Top eco costume (Top 3 Trang phục sinh thái).

Trần Trân Mỹ Linh và Nguyễn Đình Tuấn Kiệt - 2 đại diện đến từ Việt Nam đạt thành tích cao tại cuộc thi.

Tại bảng nam, Nguyễn Đình Tuấn Kiệt cũng đạt danh hiệu á vương 3 của cuộc thi. Ngoài ra, anh còn đạt 1 số giải thưởng phụ. Trong đó giải thưởng Best in tourism vlog project (Vlog dự án du lịch xuất sắc nhất) cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tuấn Kiệt trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua cuộc thi.

Trước đó, mùa giải Miss & Mister Celebrity International 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Đoàn Bảo Ân dừng chân ở top 5, còn Trương Thị Thùy Trang lại dừng chân ở top 15.

Ảnh, clip: NVCC