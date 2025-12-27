Trong những ngày cuối năm 2025, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đăng tải video tâm sự về quyết định quan trọng đánh dấu chương mới trong cuộc đời. Nàng hậu 24 tuổi cho biết sau khi kết hôn với thiếu gia Nguyễn Viết Vương nhận ra điều quan trọng không chỉ là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là học cách ưu tiên cho những giá trị, trách nhiệm mới và tương lai chung.

Cô chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước nhanh và có những lúc chọn dừng lại, không phải kết thúc mà chuyển sang một hành trình khác".

Theo Đỗ Thị Hà, việc dừng lại không phải là từ bỏ sự nghiệp mà là sự lựa chọn đến từ bình yên bên trong để có thể toàn tâm vun vén cho hành trình mới, đồng hành và phát triển chung với người bạn đời.

Theo đó, hai tháng sau đám cưới cổ tích, Đỗ Thị Hà thông báo khép lại các vai trò cũ của mình để tập trung vào vai trò làm vợ và xây dựng tương lai chung với chồng doanh nhân. Tuy không chia sẻ cụ thể, Đỗ Thị Hà từng được biết đến là CEO thẩm mỹ viện lớn tại Hà Nội.

Đỗ Thị Hà khẳng định hành trình phía trước có thể không ồn ào nhưng là hành trình cô thật sự muốn đi - vững vàng hơn, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn và có người để cùng song hành. Đỗ Hà biết ơn những chặng đường đã qua, những nơi từng cho cô cơ hội học hỏi, trưởng thành, từng là một phần rất đẹp trong hành trình sự nghiệp. Nhưng ở thời điểm này, cô chọn khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và trân trọng.

Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc một tập đoàn chuyên về xây dựng hạ tầng giao thông vào tháng 10/2025 tại Quảng Trị và tháng 11/2025 ở Hà Nội, trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất showbiz Việt năm qua.

Sau đám cưới, Đỗ Hà chủ yếu dành thời gian ở nhà làm nội trợ, hạn chế tham gia các hoạt động showbiz thay vào đó đồng hành cùng chồng trong những chuyến thiện nguyện và công tác. Trong video, cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như nấu ăn, trang trí nhà cửa, đi chợ hay du lịch cùng ông xã.

Loạt hình ảnh Đỗ Hà đăng tải cho thấy cuộc sống hôn nhân của cô ngập tràn hạnh phúc và sự ngọt ngào. Từ những khoảnh khắc nấu ăn trong bếp, thưởng thức bữa cơm gia đình đến những chuyến đi chơi xa cùng nhau hay đơn giản chỉ là nắm tay nhau dạo phố mua sắm, tất cả đều toát lên sự ấm áp và bình yên.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên, sau đó lọt top 13 Miss World 2021. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và lấn sân kinh doanh mảng làm đẹp. Chồng cô - Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994 - quê Quảng Trị, hơn vợ 7 tuổi, là con trai ông Nguyễn Viết Hải - chủ tịch một tập đoàn lớn.

