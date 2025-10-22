Nguyễn Kiều Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, nhận kết quả trên cách đây vài ngày. Với điểm SAT 1600/1600, Kiều Anh nằm trong số ít học sinh trên thế giới đạt điểm tuyệt đối ở bài thi này. Trước đó, vào tháng 3, nữ sinh đạt 8.0 IELTS.

“Đây đều là những chứng chỉ quan trọng, giúp em tiến gần hơn với ước mơ đi du học”, Kiều Anh nói.

Nguyễn Kiều Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Kiều Anh bứt phá với tiếng Anh từ cấp 2, sau khi nhận “cú sốc” điểm thấp cuối kỳ ở môn học này. Vì thế, suốt cả mùa hè năm lớp 7, nữ sinh dành phần lớn thời gian để học lại toàn bộ ngữ pháp và các kỹ năng. Nhờ đó, nữ sinh vươn lên top đầu của lớp và được chọn vào đội tuyển tiếng Anh của trường.

“Càng đào sâu, em càng cảm thấy môn học này có nhiều điều thú vị. Đó là lý do em cố gắng thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ”, Kiều Anh nói.

Trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, nữ sinh cho hay đây là nơi giúp em “được sống trong môi trường ngôn ngữ, có cơ hội rèn luyện, phát triển các kỹ năng tiếng Anh”. Cũng tại đây, Kiều Anh bắt đầu nhen nhóm ước mơ du học.

Sau khi đạt 8.0 IELTS, cuối tháng 4, Kiều Anh chuyển sang ôn luyện SAT. Nữ sinh đánh giá việc ôn SAT sẽ mất nhiều thời gian hơn IELTS vì cần vốn từ vựng rộng, phần đọc và ngữ pháp khó hơn. Nữ sinh đặt ra mục tiêu đạt 1.530 điểm - ngưỡng tối thiểu để nộp vào nhiều đại học top đầu.

Tuy nhiên, trong 2 lần thi đầu, Kiều Anh đều chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Một trong những sai lầm nữ sinh mắc phải là nghĩ “làm càng nhiều đề sẽ càng chắc tay”.

“Thời điểm ấy, em làm liên tục các đề, khi sai chỉ xem qua rồi tiếp tục làm đề khác. Kết quả, điểm số đạt được vẫn giậm chân tại chỗ”.

Sau đó, Kiều Anh thay đổi phương pháp học. Thay vì chạy theo số lượng, nữ sinh làm chắc chắn từng đề, tập trung vào từng lỗi sai, phân tích nguyên nhân và tìm ra cách khắc phục. Nữ sinh đã sử dụng phương pháp làm “Error log” (nhật ký lỗi).

“Đây là phương pháp liệt kê các lỗi sai vào một danh sách, giải thích tại sao sai và cách cải thiện. Sau đó, trước khi làm đề mới, em sẽ đọc lại ghi chú để tránh tái phạm lỗi cũ. Nhờ cách này, điểm số cũng dần được cải thiện”, Kiều Anh chia sẻ.

Trước khi bước vào lần thi thứ 3, Kiều Anh đã ôn luyện được hơn 100 đề thi SAT. Lần này, khi đã phân tích kỹ điểm yếu và điều chỉnh chiến lược học, nữ sinh làm bài với tâm thế bình tĩnh, chắc chắn hơn và đạt mức điểm tuyệt đối.

Kiều Anh vừa đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600. Ảnh: NVCC

Kiều Anh cho hay ở phần Toán trong SAT, nội dung không quá khó đối với học sinh Việt Nam. Đề thi chủ yếu đánh vào tư duy, không quá nặng về kiến thức. Ngoài ra, đề cũng hay "gài bẫy", do đó, thí sinh cần cẩn thận và tinh ý hơn.

Trước đó, Kiều Anh thường mất điểm ở phần hình học do nội dung bài dài nhưng thời gian hạn chế. Nữ sinh đã cải thiện điều này bằng cách học kỹ công thức, luyện tốc độ và phân bổ thời gian hợp lý.

Với phần Đọc hiểu, chủ đề thường đa dạng các lĩnh vực, từ tự nhiên, môi trường, kinh tế, xã hội, lịch sử, văn học… Kiều Anh đánh giá việc nêu ra những lĩnh vực này vốn không phải để kiểm tra kiến thức mà để kiểm tra kỹ năng, tư duy logic, tư duy phản biện của học sinh.

Vì thế, những dạng câu hỏi thường gây trở ngại lớn cho thí sinh là yêu cầu suy luận từ dữ kiện đề bài để đoán ý tác giả.

“Các câu hỏi suy luận như thế đòi hỏi thí sinh phải có tư duy phản biện tốt cùng khả năng liên kết thông tin. Ngoài ra, thí sinh cần có vốn từ vựng đa dạng về nhiều chủ đề để có thể đọc hiểu đoạn văn và đưa ra câu trả lời chính xác”, Kiều Anh đúc kết.

Để cải thiện vấn đề này, nữ sinh thường đọc thêm các tờ báo quốc tế có nhiều từ ngữ chuyên ngành để bổ sung mảng kiến thức mới. Ngoài củng cố từ vựng, việc đọc cũng giúp Kiều Anh trau dồi tư duy logic, nắm mạch vấn đề.

“Khi nắm được mạch bài, em sẽ tìm thông tin nhanh hơn và loại dần các đáp án sai”, Kiều Anh nói.

Cô Lê Thị Thanh Hà, giáo viên chủ nhiệm của Kiều Anh đánh giá thành tích này “rất xứng đáng” bởi nữ sinh luôn có sự đầu tư, chỉn chu trong việc học.

“Kiều Anh ham học hỏi, chịu khó, có mục tiêu rõ ràng. Em cũng là học sinh hiếm hoi của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đạt được kết quả này. Việc đạt mức điểm 1600/1600 SAT có thể xem là một hiện tượng”, cô Hà đánh giá. Cô cho rằng kết quả này sẽ mở ra cho Kiều Anh nhiều cơ hội.

Trong khi đó, Kiều Anh kỳ vọng mức điểm 1600 SAT và 8.0 IELTS sẽ là điều kiện thuận lợi giúp bản thân trúng tuyển vào một trường đại học top cao trên thế giới vào mùa nộp hồ sơ du học tới đây.