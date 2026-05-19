Chiều 19/5, trao đổi với VietNamNet, bà Bùi Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Trường THCS Trần Quang Diệu về việc một nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng do ghen tuông.

Theo báo cáo của Trường THCS Trần Quang Diệu, ngày 17/5, em H.A.V. (học sinh lớp 6A4) bị một nhóm học sinh lớp 10 (đã nghỉ học) của Trường THPT Cao Bá Quát đánh hội đồng do mâu thuẫn tình cảm.

EM V. bị bắt quỳ gối. Ảnh: HT

Sự việc được một số người quay video và đăng tải trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của học sinh.

Đến chiều 18/5, lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến em V. bị đánh.

Kết quả tìm hiểu xác định, những em tham gia đánh em V. đều đang theo học tại Trường THPT Cao Bá Quát, trong đó có một số em đã nghỉ học.

Nhà trường đã liên hệ với phụ huynh của những học sinh liên quan và các gia đình đã hứa sẽ phối hợp đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình em V.

Trước đó, bà H.N.Ô.Ê. (trú xã Cuôr Đăng) đã trình báo công an về việc con gái bị một nhóm thiếu niên đánh hội đồng, gây thương tích, thậm chí bắt đứng ra giữa trời nắng để "tạo dáng" quay clip.

Theo bà Ê, trưa 17/5, con gái bà sang nhà bạn chơi. Khoảng 12h30 cùng ngày, em nhận được tin nhắn của một người tên H.T. yêu cầu đến khu vực gần Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) để nói chuyện.

Khi em V. cùng 3 người bạn khác đến nơi thì phát hiện đã có sẵn một nhóm khoảng 10 người cả nam và nữ đứng chờ. Sau đó nhóm này đã thu điện thoại, chìa khóa xe của em V. rồi lao vào đánh hội đồng nữ sinh.

Nhóm học sinh này liên tục đánh vào vùng đầu, mặt, vai, lưng và tai khiến nữ sinh bị thương tích, tinh thần hoảng loạn. Thậm chí nhóm này còn bị tố bắt em V. quỳ xin lỗi, bò dưới đất và lau chân cho một người trong nhóm.

Đến khoảng 16h cùng ngày, em V. được đưa đến bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ xác định nạn nhân bị xây xát nhiều vị trí ở tay chân, vùng đầu cần tiếp tục theo dõi, một bên tai của nữ sinh này cũng nghe không rõ và tinh thần hoảng loạn.

Được biết, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân khi một bạn nữ nghi ngờ bị V. “cướp người yêu”. Tuy nhiên nữ sinh này đã phủ nhận.