Chiều 30/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Hàm Chính (xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, nhà trường đã gửi báo cáo đến UBND xã và các cơ quan chức năng, liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 bị nhóm bạn hành hung trong lớp học.

Theo ông Hiền, chiều cùng ngày, nhà trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc. “Các em đã nhận thức được hành vi sai phạm, cam kết không tái diễn hành vi vi phạm. Riêng học sinh bị đánh hiện vẫn nằm viện theo dõi, dự kiến có thể xuất viện trong ngày”, ông Hiền thông tin.

Nhóm học sinh lớp 8 đánh hội đồng bạn trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 27/3, trong giờ sinh hoạt đầu buổi tại lớp 8.6. Thời điểm này, một nhóm học sinh xảy ra mâu thuẫn, sau đó lao vào xô xát và đánh bạn cùng lớp.

Đến tối 28/3, đoạn clip ghi lại vụ việc được đăng tải, lan truyền mạng xã hội.

Qua xác minh, nhà trường bước đầu xác định nhóm tham gia đánh bạn gồm 5 học sinh, trong đó có 4 em lớp 8.6 và 1 em lớp 8.2. Em bị đánh là N.H.P, học sinh lớp 8.6.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sinh hoạt tại trường.

Sau vụ việc, gia đình đã đưa em P. đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để kiểm tra. Kết quả ghi nhận em bị chấn thương phần mềm.

Nhà trường đang phối hợp cùng Công an xã Hàm Liêm tiếp tục làm rõ vụ việc, đưa ra hướng xử lý mang tính răn đe đối với các học sinh liên quan.