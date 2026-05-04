Ngày 4/5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, ngày 24/4, Công an phường Duy Tiên tiếp nhận nguồn tin phản ánh việc em Lê Văn D. (SN 2010, trú tại phường Duy Tiên), là học sinh lớp 9B, Trường THCS Chuyên Ngoại bị một nhóm học sinh lớp 7 cùng trường dùng thắt lưng dây đánh vào người gây thương tích. Địa điểm xảy ra sự việc tại khu vực KCN cầu cảng Yên Lệnh thuộc phường Duy Tiên. Vụ việc sau đó được đưa lên mạng xã hội, gây sự chú ý của dư luận.

Nam sinh Lê Văn D. (áo đồng phục màu xanh - trắng) bị đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Tiên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời cử cán bộ xuống hiện trường nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng làm việc với Trường THCS Chuyên Ngoại, các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh ban đầu xác định, ngày 24/4, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, học tập, 8 học sinh lớp 7, Trường THCS Chuyên Ngoại đã tụ tập và đánh D., làm nam sinh bị đau ở vùng đầu, cổ, vai bên trái, vai bên trái sưng nề.

Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo Công an phường Duy Tiên tiến hành phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức buổi làm việc giữa đại diện nhà trường; phụ huynh của 8 học sinh tham gia đánh D. và đại diện gia đình nạn nhân.

Do 8 học sinh tham gia đánh em D. đều chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện để áp dụng biện pháp xử lý hành chính nên việc giải quyết chủ yếu theo hướng giáo dục, răn đe, phối hợp gia đình và nhà trường quản lý.

Quá trình làm việc, 8 học sinh và gia đình đã nhận rõ hành vi sai phạm của con em mình, trực tiếp xin lỗi gia đình D., cam kết sẽ có trách nhiệm đền bù thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho nạn nhân.

Đại diện gia đình D. nhất trí để các bên tự hòa giải, giải quyết nội bộ, không có yêu cầu, kiến nghị gì khác. Ban giám hiệu Trường THCS Chuyên Ngoại cam kết sẽ kiểm điểm, phối hợp giáo dục, không để xảy ra các vụ việc tương tự.