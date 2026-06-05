Gia Lai:

Ngày 5/6, lãnh đạo xã Chư Pưh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến em K.H.L. (SN 2011, trú tại làng Ia Khưng, xã Chư Pưh) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/6, em K.H.L. đi chăn bò thuê tại cánh đồng gần làng. Bất ngờ, cơn mưa dông đầu mùa kèm theo sấm sét xuất hiện. Trong lúc tìm nơi trú mưa, em L. không may bị sét đánh trúng.

Khu vực em K.H.L. bị sét đánh. Ảnh: Văn Thắng

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Được biết, em L. vừa hoàn thành chương trình lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn. Gia đình khó khăn nên ngoài thời gian học tập, em thường đi chăn bò thuê để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp cha mẹ.