Ngày 27/11, UBND xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho một nữ sinh lớp 9 tử vong tại địa phương.

Trước đó, vào chiều qua (26/11), trong tiết học thể dục, em V.T.L.Đ. (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch) có tham gia thực hiện hoạt động chạy.

Khi chạy được vài chục mét thì em Đ. bắt đầu mệt và chuyển sang trạng thái đi bộ. Đi được một lúc thì Đ. ngất và ngã xuống sân trường.

Giáo viên đã nhanh chóng đưa em đến Trạm Y tế xã Quảng Trạch sơ cứu và chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình nhưng em không qua khỏi.

Sau sự việc xảy ra, chính quyền xã Quảng Trạch và Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nhà trường cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ các thủ tục liên quan và chia sẻ cùng gia đình để sớm vượt qua mất mát lớn này.