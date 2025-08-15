Liên quan đến vụ TNGT dẫn đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) ở Vĩnh Long gây chú ý dư luận, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, mẹ bé Trân) xác nhận, chiều nay (15/8) điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến nhà bà tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long để làm việc.

Theo bà Hiền, Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long đã hoàn trả bộ quần áo học sinh cùng xe đạp điện mà nữ sinh sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn (sáng 4/9/2024) tại Km08, tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. Bà Hiền có ký tên, nhận lại số đồ đạc trên.

Điều tra viên đến tận nhà hoàn trả quần áo, xe đạp điện mà nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân sử dụng khi gặp nạn. Ảnh: Linh An

Điều tra viên còn thông báo với bà Hiền về việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long có quyết định gia hạn điều tra vụ án thêm 3 tháng vì lý do sức khoẻ của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) chưa đảm bảo để thực hiện các quy trình tố tụng tiếp theo.

Đồng thời, đại diện cơ quan điều tra cũng đề nghị bà Hiền đưa ra mức bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Trao đổi với P.V VietNamNet, bà Hiền cho biết: “Tôi nói với điều tra viên rằng, mất mát, đau thương với gia đình là quá lớn, không có tiền bạc, mức bồi thường nào cho đủ. Do đó, tôi chỉ đề nghị xử đúng người, đúng tội trong vụ TNGT gây ra cái chết cho con gái tôi. Về vấn đề bồi thường, tôi nói căn cứ theo quy định pháp luật mà làm”.

Được biết, liên quan đến vụ TNGT nói trên, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Cuối tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung. Ảnh: Fb

Đến này 5/8, Cơ quan CSĐT mời làm việc và có thông báo cho bà Hiền biết về quyết định khởi tố bị can tài xế gây tai nạn cho con gái bà.

Như đã thông tin, sáng 4/9/2024 xảy ra vụ TNGT gây ra cái chết của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn (đã giải thể từ 1/3) không thống nhất quan điểm xử lý.

Bức xúc liên quan đến cái chết của con gái, ngày 28/4/2025, ông Phúc cầm súng đến tận nhà, bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, rồi nổ súng tự sát. Sau đó, ông Phúc đã tử vong.

Cục Điều tra hình sự Viện KSND Tối cao đang làm rõ dấu hiệu có hay không việc cố ý không khởi tố người có tội, bỏ lọt tội phạm. Ảnh: T.L

Kể từ đó, vụ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong do TNGT và các vấn đề liên quan trở thành vấn đề nóng trong dư luận.

Hiện Cục Điều tra hình sự VKSND Tối cao đang điều tra về những dấu hiệu tội phạm liên quan đến quá trình điều tra, giải quyết vụ TNGT, có hay không việc cố ý không khởi tố người có tội, bỏ lọt tội phạm?