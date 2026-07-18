Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56, đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi cả 5 học sinh tham dự đều đoạt huy chương, gồm 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Với thành tích này, Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay.

Một trong 4 học sinh của đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng là Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Từng là thủ khoa vào lớp 10 chuyên Lý

Chia sẻ về cảm xúc khi đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, Ngọc cho biết em rất bất ngờ và hạnh phúc. Ngay khi được phép thông báo kết quả, em đã gọi điện báo cho mẹ tin mừng này.

Ngọc sinh ra trong gia đình có 3 chị em ở xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình. Từ nhỏ, Ngọc đã luôn hiếu kỳ về những hiện tượng diễn ra trong cuộc sống. Đến bậc THCS, khi biết môn Vật lý có thể lý giải nhiều hiện tượng em vẫn thắc mắc bằng các quy luật khoa học, Ngọc càng say mê môn học này.

Cách đây 3 năm, Ngọc từng là thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Lý của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Do nhà cách trường gần 40km, nữ sinh đã đăng ký ở ký túc xá để thuận tiện cho việc học. Chính những năm tháng sống xa gia đình ấy đã rèn cho nữ sinh tính tự lập, kỷ luật và sự chủ động trong học tập.

3 năm học THPT chuyên, Ngọc liên tục khẳng định năng lực ở các cuộc thi học thuật.

Năm lớp 10 và lớp 11, em là thủ khoa, giành Huy chương Vàng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ. Cũng năm lớp 11, em giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh; giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, dự thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Năm lớp 12, Ngọc giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý và là á khoa toàn quốc.

Trước khi giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2026, Ngọc đã đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á (APhO 2026).

Đam mê và kiên trì là chìa khóa thành công

Ngọc chia sẻ, nguồn động viên lớn nhất của em đến từ gia đình. Dù phải sống xa nhà từ năm lớp 10, Ngọc vẫn luôn nhận được sự quan tâm, động viên của bố mẹ. Bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực về thành tích mà luôn khích lệ em cố gắng hết mình.

Bên cạnh đó, sự đồng hành, tận tình của các thầy cô cùng sự sẻ chia, động viên của bạn bè cũng tiếp thêm động lực để Ngọc vượt qua những giai đoạn ôn luyện căng thẳng.

Chia sẻ về bí quyết học tập, nữ sinh cho biết em luôn kiên trì, học chắc kiến thức ngay từ đầu, chủ động tìm hiểu thêm tài liệu để mở rộng hiểu biết.

Theo Ngọc, để theo đuổi môn Vật lý, điều quan trọng nhất không phải học thật nhiều mà là hiểu bản chất của hiện tượng. Mỗi khi gặp bài khó, em không cố ép mình phải tìm ra lời giải ngay lập tức.

"Trước đây, mỗi khi gặp bài toán khó, em thường cố tìm bằng được lời giải. Nhưng càng nghĩ, em càng không tìm ra đáp án, khiến bản thân rơi vào trạng thái bế tắc. Sau này, em học cách chấp nhận, không tự tạo áp lực phải giải được ngay mà tạm chuyển sang làm những bài khác. Khi quay lại với tâm lý thoải mái hơn, em thường tìm ra hướng giải", Ngọc chia sẻ.

Từ bài học đó, nữ sinh cho rằng việc giữ tinh thần ổn định cũng quan trọng không kém việc tích lũy kiến thức. Vì vậy, những ngày cận kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, nữ sinh dành thời gian hệ thống lại kiến thức, duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, cân bằng giữa việc học và tập luyện thể thao để giữ sức khỏe, tinh thần thoải mái.

Nguyễn Thị Bích Ngọc và thầy giáo Nguyễn Hải Dương, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Nhận xét về học trò, thầy giáo Nguyễn Hải Dương, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết, Ngọc là một học sinh rất chăm chỉ, kiên trì và có quyết tâm cao.

"Ngọc có ý chí rất kiên định. Khi em đã đặt ra mục tiêu thì luôn nỗ lực theo đuổi đến cùng, gặp khó cũng không dễ dàng từ bỏ. Đó là phẩm chất rất đáng quý. Không chỉ nỗ lực cho bản thân, trong quá trình học tập cùng đội tuyển, Ngọc luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn", thầy Dương cho hay.

Chia sẻ về dự định tương lai, Ngọc cho biết em dự định nhập học ngành Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội và cũng đang cân nhắc việc du học nếu có cơ hội phù hợp.

"Nhiều người vẫn nghĩ con gái học các môn khoa học tự nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng theo em, điều quyết định không phải giới tính mà là niềm đam mê và sự kiên trì. Nếu thật sự yêu thích, hãy mạnh dạn theo đuổi đến cùng, rồi những nỗ lực ấy sẽ được đền đáp xứng đáng. Em hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ yêu khoa học, đặc biệt là các bạn nữ", Ngọc nói.