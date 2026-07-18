Trần Ngọc Hiếu là sinh viên lớp K67 cử nhân khoa học Tài năng Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp với GPA 3,95/4,0, Hiếu trở thành thủ khoa đầu ra của trường năm nay. Trước đó, Hiếu đã giành học bổng chương trình thạc sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord (Pháp) để tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu toán lý thuyết.

Lớn lên cùng niềm vui học toán

Từ nhỏ, Hiếu đã thích chinh phục những bài toán khó. Hiếu học toán đơn giản vì tìm thấy niềm vui trong đó và cứ thế miệt mài theo đuổi.

Niềm yêu thích ấy theo Hiếu suốt những năm tiểu học, rồi cấp 2, 3 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong quãng thời gian này, Hiếu cũng tham gia nhiều cuộc thi cấp trường, thành phố, quốc gia. Nhưng những kết quả ấy không phải lý do khiến nam sinh gắn bó lâu dài với toán học.

“Đến một thời điểm, em nhận ra toán học mang lại cho mình rất nhiều thứ. Em muốn tiếp tục đi trên con đường này và sau đó có thể đóng góp cho toán học”, Hiếu nói.

Thủ khoa Trần Ngọc Hiếu, lớp Cử nhân khoa học tài năng Toán học, tốt nghiệp xuất sắc. Ảnh: Thúy Nga

Từng giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm lớp 12, Hiếu chọn theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

“Em gần như không phải cân nhắc lựa chọn nào khác, kể cả chuyện du học”, Hiếu nhớ lại.

Bốn năm học chương trình tài năng - vốn nổi tiếng nặng và khó, có thời điểm bài tập dồn dập, thời gian không đủ để hoàn thành, nhưng với Hiếu, đó là áp lực tích cực.

“Làm việc mình yêu thích nên em luôn có động lực và thấy những nỗ lực ấy xứng đáng”, Hiếu nói.

Nam sinh cho rằng điều quan trọng nhất trong quá trình học là giữ được tinh thần lạc quan và một thể trạng tốt.

“Trong lớp, em không phải người thông minh nhất. Nhưng em dành nhiều thời gian cho điều mình thực sự muốn làm. Em nghĩ sự tự tin vào bản thân và nỗ lực bền bỉ còn quan trọng hơn tố chất thông minh”, Hiếu chia sẻ.

Để rèn luyện tư duy, Hiếu thường suy nghĩ về các bài toán mọi lúc, mọi nơi. Nam sinh cũng duy trì thói quen sinh hoạt khoa học để giữ tinh thần tỉnh táo.

Hiếu cho biết may mắn lớn nhất trong thời sinh viên của mình là được học trong môi trường học tập giàu cảm hứng.

"Thầy cô của em rất tận tụy, bạn bè đều tài năng và giàu nghị lực. Vì lớp chỉ có 6 sinh viên nên mọi người đều rất gắn kết, thường xuyên cùng nhau trao đổi kiến thức, làm bài tập lớn và hỗ trợ nhau trong học tập. Nhìn các bạn, em thấy mình cần cố gắng hơn nữa. Đó là nguồn cảm hứng lớn nhất trong học tập của em”, Hiếu nói.

Chọn toán học lý thuyết và ước mơ trở về giảng đường

Ngay từ năm nhất, Hiếu đã tham gia nghiên cứu cùng các giáo sư, tiến sĩ trong lĩnh vực. Theo Hiếu, đây là điều quen thuộc với sinh viên lớp tài năng, bởi đa số đều xác định theo đuổi con đường học thuật từ khi vào trường. Những hoạt động này là viên gạch đầu tiên giúp sinh viên tiếp cận cách đặt vấn đề, tư duy nghiên cứu và phương pháp làm việc.

Đến năm thứ ba, Hiếu bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về giải tích phức - lĩnh vực Hiếu đặc biệt yêu thích sau khi được học một học phần vào cuối năm hai.

Trần Ngọc Hiếu (thứ hai từ phải sang) trong chương trình trao đổi hè tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Trong quá trình học tập, Hiếu luôn được thầy cô khuyến khích du học để tiếp cận môi trường nghiên cứu chất lượng cao và mở rộng mạng lưới học thuật.

Mùa hè năm ngoái, Hiếu là một trong số ít sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST). Những trải nghiệm này khiến Hiếu càng quyết tâm đi xa hơn trên con đường nghiên cứu chuyên sâu.

Nam sinh chọn Pháp bởi đây là quốc gia có truyền thống lâu đời về toán học và có nhiều kết nối học thuật với các thế hệ giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Để chuẩn bị hồ sơ, Hiếu dành gần một năm hoàn thiện CV, bài luận cá nhân và thư giới thiệu từ các giảng viên từng hướng dẫn nghiên cứu.

Theo Hiếu, yếu tố quan trọng nhất không phải là liệt kê thật nhiều thành tích mà là thể hiện rõ mình muốn làm gì trong tương lai.

“Càng trình bày cụ thể kế hoạch học tập và định hướng nghiên cứu, khả năng được chấp nhận càng cao vì hội đồng sẽ thấy ứng viên thực sự nghiêm túc với con đường đã chọn”, Hiếu nói.

Cuối tháng 3 năm nay, Hiếu nhận tin trúng học bổng thạc sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord.

“Em thấy nhẹ nhõm vì có sự bảo đảm để tiếp tục lộ trình nghiên cứu mà không bị ngắt quãng”, Hiếu nói.

Ngoài thành tích học tập, Hiếu còn đạt IELTS 8.5 từ lớp 11. Với Hiếu, tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp hay giúp đọc tài liệu khoa học mà còn là ngôn ngữ của sự khoa học, ngắn gọn, logic và tư duy. Bí quyết học ngoại ngữ của Hiếu là sự kiên trì và thói quen “tự nói chuyện với chính mình”, gắn việc sử dụng tiếng Anh với những suy nghĩ về toán học hằng ngày.

Nhận xét về học trò, PGS.TS Ngô Quốc Anh, Trưởng khoa Toán - Cơ - Tin cho hay kể từ khi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên áp dụng thang điểm 4.0, kết quả Hiếu đạt được cao nhất trong lịch sử khoa. Theo thầy, thành tích này không gây bất ngờ bởi Hiếu luôn thể hiện tư duy nghiên cứu nổi bật, chủ động tìm tòi và say mê học thuật.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Hiếu dự định học tiếp tiến sĩ trước khi trở về Việt Nam.

“Mong muốn lớn nhất của em là trở thành một nhà nghiên cứu toán học và một giảng viên. Em muốn quay về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên để giảng dạy và đóng góp cho sự phát triển của toán học nước nhà”, Hiếu nói.