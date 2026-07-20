Ở kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2026, Nguyễn Đình Tùng (học sinh lớp 12A2 Toán của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã giành Huy chương Vàng với tổng điểm 36/42.

Giải trọn vẹn 5 bài và có được 1 điểm ở bài 6 (bài về số học, tổ hợp và khó nhất với đội Việt Nam), Đình Tùng xếp hạng 14 trong 666 thí sinh tham dự, đạt điểm cao nhất đội tuyển Việt Nam.

Kết quả của Đình Tùng góp phần giúp Việt Nam đứng thứ 5 (theo xếp hạng không chính thức, với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng) trong tổng số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Nguyễn Đình Tùng giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2026 với điểm số cao nhất đoàn Việt Nam. Ảnh: NVCC

Đổi màu huy chương sau một năm

Chia sẻ với VietNamNet, Đình Tùng cho biết em rất vui khi đã “đổi màu” được huy chương ở sân chơi trí tuệ quốc tế. Năm 2025, khi đang là học sinh lớp 11, Tùng cũng dự thi Olympic Toán quốc tế 2025 song chỉ giành Huy chương Bạc.

Anh Nguyễn Đình Khôi, bố của Tùng, chia sẻ gia đình biết tin con đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế qua báo chí, mạng xã hội, chứ Tùng không thông báo. Anh Khôi hiểu tính con từ bé, luôn bình thản đón nhận kết quả, dù thành công hay thất bại. "Tùng thường không thể hiện cảm xúc hay suy nghĩ ra ngoài quá nhiều. Con không có tính ăn thua, so đo, mà chỉ biết cố gắng hết sức có thể”, anh Khôi kể.

TS Lưu Bá Thắng, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, một trong những thầy giáo ôn luyện cho Đình Tùng cả ở đội tuyển của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên lẫn đội IMO cho biết không bất ngờ với kết quả này.

“Tùng có năng lực rất tốt và vẫn là một trong những học sinh mạnh nhất của đội tuyển. Em là học sinh rất quyết tâm, có nghị lực lớn. Gia đình em ở ngoại thành Hà Nội không có nhiều điều kiện để đầu tư cho việc học của con. Tùng giỏi toàn diện các phần trong Toán học, đặc biệt là phần hình học", thầy Thắng đánh giá.

Theo lời thầy Thắng, những ai mới quen có thể thấy Tùng hơi lầm lỳ, ít nói, nhưng cũng rất bản lĩnh. “Trong quá trình ôn đội tuyển nhiều năm, khi tôi ra bài tập, Tùng sẽ tập trung tìm cách giải, hỏi thì mới nói, còn không cứ thế ngồi làm bài. Em rất chịu khó, chăm chỉ, quyết tâm”, thầy Thắng chia sẻ.

Clip Nguyễn Đình Tùng giải các bài toán khi mới 5 tuổi được gia đình ghi lại:

Giải toán lớp 4 từ khi học lớp 1

Theo gia đình, Tùng thể hiện sự hứng thú đặc biệt với các con số từ bé. Lên lớp 1, Tùng đã làm được một số bài toán lớp 4 của anh trai. “Khi biết đọc, Tùng thường tự lấy sách của anh trai ra đọc, tự làm toán. Có hôm, vợ chồng tôi thấy con đang ngồi giải bài toán của anh”, anh Khôi nói.

Nhà ở Quốc Oai, ngoại thành Hà Nội, ban đầu vợ chồng anh Khôi cho Tùng học trường gần nhà. Thời điểm đó, Tùng được nhiều thầy cô và người quen đánh giá có khả năng nổi trội về môn Toán. Khi Tùng học hết năm lớp 2, vợ chồng anh Khôi được mọi người động viên đưa con vào nội thành học để có cơ hội phát triển hơn. Theo lời giới thiệu, Tùng được đưa tới gặp thầy Ngô Văn Minh, khi đó là giáo viên Trường Archimedes. Khi thầy Minh cho làm thử một số bài tính nhẩm, Tùng hoàn thành rất nhanh. Khi giới thiệu cho Tùng những bài toán tổ hợp - kiến thức đang dạy cho học sinh lớp 5-6, thầy Minh ngạc nhiên khi thấy Tùng hiểu và làm được bài toán dạng này ngay dù chỉ vừa nghe giảng.

Thấy học sinh có khả năng đặc biệt, thầy Minh giới thiệu Tùng và em được nhận vào trường, theo học từ lớp 3 đến hết lớp 9 với học bổng 100% học phí. “Sau buổi đi thử sức với thầy Minh, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, con đã hỏi hôm nay có ra học với thầy nữa không. Lúc đó, tôi đã cảm nhận những bài toán khó đã thôi thúc con”, anh Khôi kể và cho hay, từ đó con cùng bố vượt quãng đường xa mỗi ngày để đi học.

Nguyễn Đình Tùng bên bố mẹ. Ảnh: GĐCC

Anh Khôi chia sẻ, Tùng rất thích tìm tòi những quyển sách hay và chịu khó đọc.

Khi ngồi vào bàn, Tùng luôn tập trung và bố mẹ không bao giờ phải nhắc chuyện học. “Vợ chồng tôi vẫn hay nói vui với nhau rằng, Tùng ngồi học thì chắc đánh trống bên tai vẫn mặc kệ. Giờ giấc của con cũng rất chỉn chu, khoa học. Sau này, khi lên cấp 3, vào học ở Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Tùng ở ký túc xá 3 năm, luôn tự giác và có ý thức tự học”, anh Khôi nói.

Là giáo viên chủ nhiệm và dạy Toán của Đình Tùng trong 4 năm cấp THCS tại Trường THCS Archimedes, thầy Phạm Ngọc Mai chia sẻ: “Tùng có một thế giới nội tâm rất phong phú và kiến thức sâu rộng về nhiều môn học nhưng rất khiêm tốn khi nói về bản thân. Tôi còn nhớ, lúc Tùng học lớp 6, khi được tôi khen trước cả lớp, em đã chui xuống gầm bàn khóc vì không muốn người khác khen ngợi mình”. Theo thầy Mai, Tùng luôn miệt mài tìm tòi, khám phá các bài toán hay, lời giải đẹp, không ngừng học hỏi thầy cô, các bạn cũng như đọc thêm sách tham khảo để tăng hiểu biết và hoàn thiện các kỹ năng.

Ở cấp học nào, nam sinh đều đạt nhiều huy chương, giải thưởng trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế về Toán.

Năm lớp 9, Tùng giành giải Nhất môn Toán ở kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và được tuyển thẳng vào lớp Chuyên Toán của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Sư phạm. Sau đó, em tiếp tục trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 Toán của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhưng rồi vẫn quyết định chọn theo học THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Năm lớp 10, Tùng giành giải Nhì thi học sinh giỏi quốc gia, được lọt vào vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế song lỡ hẹn. Lớp 11, nam sinh tiếp tục có giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và giành Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2025. Trước kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay, Tùng cũng có được tấm Huy chương Đồng ở kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Với kết quả này, Tùng được tuyển thẳng vào đại học. Em quyết định sẽ đăng ký theo học ngành Toán lý thuyết của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê và nuôi ước mơ du học trong tương lai.