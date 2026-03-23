Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh tới tấp ngay giữa đường. Theo clip, một nhóm gồm cả nam và nữ xuất hiện tại hiện trường, trong đó nhóm nữ trực tiếp hành hung nạn nhân, liên tục đánh, túm tóc và dùng chân đá vào đầu nữ sinh. Khi nạn nhân có dấu hiệu bất tỉnh, nhóm này tiếp tục kéo em lên đánh tiếp. Đáng nói, dù có mặt tại hiện trường, các nam sinh không can ngăn, thậm chí còn hùa theo.

Nữ sinh bị đánh nằm giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh của PV, nạn nhân là em L.T.A.T., học sinh lớp 7 tại Trường THCS Hoằng Châu (xã Hoằng Châu, Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Châu cho biết, sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên nữ sinh và làm việc với phụ huynh em T.

Theo ông Hòa, vụ việc xảy ra vào chiều 18/3. Đến ngày 19/3, em T. vẫn đến lớp học bình thường. Chỉ khi clip xuất hiện trên mạng, nhà trường và cơ quan chức năng mới nắm được vụ việc.

"Hiện em T. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ", ông Hòa cho biết.