Theo phản ánh của nữ sinh, vụ việc xảy ra gần đây khi cô tham gia thi thực hành. Cô cho biết bị giảng viên đụng chạm vào cơ thể, sau đó đẩy ngã và chửi bới. Khi một bạn cùng lớp đứng ra can thiệp, người này bị đánh đập nghiêm trọng. Nữ sinh cũng nói rằng khi cố gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo nhà trường, cô bị đe dọa sẽ ảnh hưởng đến tương lai, khiến tinh thần rơi vào trạng thái bất ổn.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nữ sinh bật khóc, trực tiếp đưa ra các cáo buộc nói trên.

Theo Times Of India, ngay sau khi sự việc được phản ánh, ban lãnh đạo nhà trường đã đình chỉ hiệu trưởng và giảng viên liên quan, đồng thời thành lập hội đồng điều tra nội bộ gồm 5 thành viên. Nhà trường cho biết đã mời nữ sinh làm việc, song cô từ chối tiếp tục khiếu nại và rút lại lời khai trước đó. Dù vậy, quá trình xác minh vẫn tiếp tục và dự kiến hoàn tất trong vòng một tuần.

Về phía cơ quan chức năng, cảnh sát đã tiếp nhận đơn tố cáo từ người bạn của nữ sinh và lập hồ sơ vụ việc đối với hai cá nhân trên với các cáo buộc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, xúc phạm và đe dọa.

Hiệu trưởng đã bị bắt giữ và hiện được tại ngoại. Trong khi đó, giảng viên bị tố cáo đã bỏ trốn và đang bị lực lượng chức năng truy tìm.

Cảnh sát cho biết đang chờ kết quả điều tra nội bộ từ phía nhà trường để tiếp tục xử lý các cáo buộc liên quan đến hành vi quấy rối.