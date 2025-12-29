Chiều 29/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trường Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo P.V.T (SN 1980, giáo viên của trường) để thực hiện kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung liên quan đến hành vi do phụ huynh, học sinh phản ánh.

Thời gian tạm đình chỉ công tác là 10 ngày, kể từ 29/12. Theo ông Ánh, thầy T. giảng dạy môn Ngữ văn, kiêm phụ trách câu lạc bộ võ thuật của trường.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thầy T. cũng đã viết bản tường trình về sự việc.

Trường THCS Chu Văn An. Ảnh: CTV

Theo bản tường trình, khoảng 10h sáng 28/12, sau khi ăn sáng và “uống khá nhiều rượu”, thầy T. đi ngang Trường THCS Chu Văn An và thấy phòng đa năng còn sáng đèn nên vào tắt. Khi lên phòng tập, thầy gặp ba học sinh đang luyện võ và có hướng dẫn một số động tác.

Trong quá trình này, theo lời thầy T., tay thầy “vô tình chạm vào vùng nhạy cảm” của một nữ sinh khiến em bật khóc và gọi điện cho bố. Khi có mặt tại trường, phụ huynh đã bức xúc và dùng gạch tấn công vào đầu thầy giáo.

Nhà trường cho biết sự việc xảy ra vào ngày nghỉ; học sinh đến tập luyện tự nguyện. Nhà trường khẳng định sẽ bảo vệ nhân phẩm học sinh và xử lý nghiêm nếu xác minh có sai phạm.

Trên mạng xã hội, một số video ghi lại hình ảnh liên quan vụ việc đã lan truyền, kèm lời kể của các nữ sinh cho rằng thầy T. từng có hành vi tương tự trước đó. Nội dung này đang được cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục xác minh.

Theo tìm hiểu của PV, thầy P.V.T. từng giảng dạy tại một trường THCS khác ở huyện Hương Khê trước khi chuyển về Trường THCS Chu Văn An từ năm 2023. Ngoài môn Ngữ văn, thầy còn phụ trách dạy võ và kỹ năng sống tại một số trường trên địa bàn.