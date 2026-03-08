Theo truyền thông Australia, Johnny Li Siu-hang, giáo sư tại khoa kinh doanh của CUHK, bị bắt hôm 3/3 sau khi bị cáo buộc đã mặc đồng phục của một trường ở Sydney, trà trộn vào nhóm học sinh và chụp ảnh các em.

Trang SCMP cho hay, tối 6/3, người phát ngôn của CUHK cho biết nhà trường đã nắm được vụ việc và coi đây là vụ việc nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh trường luôn yêu cầu cao đối với chuẩn mực đạo đức của giảng viên và nhân viên.

“Nhà trường đã đình chỉ nhiệm vụ của giảng viên liên quan và sẽ thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc theo các quy trình hiện hành. Bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm”, người phát ngôn cho biết.

Truyền thông Australia trước đó đưa tin giáo sư 46 tuổi này bị phát hiện khi đang hòa vào nhóm học sinh chơi trong công viên công cộng đối diện trường. Một giáo viên đã nhận ra điều bất thường và đưa ông ra khỏi đám đông học sinh.

Giáo sư Johnny Li Siu-hang của Đại học Trung Văn Hong Kong (Trung Quốc) đã bị đình chỉ công tác sau khi được cho là nhận tội giả làm học sinh tại Australia. Ảnh: SCMP

Những bức ảnh được công bố cho thấy Li mặc đồng phục của Sydney Grammar School, gồm tất dài và mang theo cặp sách giống học sinh.

Theo các nguồn tin, ông còn đến khuôn viên của bốn trường trung học hàng đầu tại Sydney để chụp ảnh ít nhất 36 học sinh. Các trường này gồm St Ignatius’ College Riverview, Sydney Boys High School, Trinity Grammar School và Sydney Grammar School.

Khi khám xét phòng khách sạn của Li tại Sydney, cảnh sát phát hiện nhiều bộ đồng phục của các trường mà ông đã đến. Theo truyền thông địa phương, Li khai với cảnh sát rằng việc mặc đồng phục học sinh và chụp ảnh là “một sở thích”.

Sau đó, ông nhận tội với các cáo buộc theo dõi và xâm nhập trái phép. Tòa án tuyên án lệnh phóng thích có điều kiện trong 18 tháng. Theo báo chí Australia, Li đã bay về Hong Kong (Trung Quốc) ngày 6/3.