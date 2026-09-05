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Thứ Bảy, 05/09/2026 - 09:44
Nữ sinh TPHCM rạng rỡ, ngọt ngào trong ngày khai giảng năm học mới
Nguyễn Huế
Tuấn Hùng
Sự kiện:
Khai giảng năm học 2026-2027
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05/09/2026 09:44 (GMT+07:00)
Trong tà áo dài duyên dáng, những nữ sinh khoe vẻ đẹp trong trẻo, rạng rỡ ngày khai giảng năm học 2026-2027.
Sáng nay, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới 2026-2027.
Lễ khai giảng năm nay tại Trường THPT Trần Khai Nguyên thêm phần đặc biệt. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.
7h, Mai Hoàng Thiên Kim và các bạn cùng lớp có mặt tại sân Trường THPT Trần Khai Nguyên hân hoan chuẩn bị cho ngày khai giảng.
Nét rạng rỡ trên gương mặt những nữ sinh trong ngày khai giảng.
Tà áo dài khiến tuổi học trò càng thêm dịu dàng, ngọt ngào.
Cũng trong sáng nay, gần 2.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TPHCM) hòa chung không khí lễ khai giảng năm học mới cùng học sinh cả nước.
Em Phương Anh, học sinh lớp 11A8 tạo dáng tinh nghịch, sẵn sàng bước vào năm học tại ngôi trường mới.
Thảo Vy ngọt ngào trong tà áo dài ngày khai giảng.
Nhóm bạn Huy Hoàng, học sinh lớp 12A3, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ khai giảng cuối cùng dưới mái trường THPT.
Cả nước khai giảng năm học mới, khánh thành loạt trường liên cấp nội trú
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm huyết cho học trò
Thầy cô giáo vượt 18km đường rừng đón 83 học sinh dự lễ khai giảng
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