Theo Hong Kong Free Press, vụ việc bị phát hiện khi nhà trường nhận thấy ảnh trên phiếu điểm TOEFL của nữ sinh này không khớp với ngoại hình thực tế của cô.

Huang Xinyi, hiện là học viên cao học tại Đại học Baptist Hồng Kông, đã có mặt tại Tòa án sơ thẩm Tuen Mun vào sáng 2/2 để nhận bản án, sau khi thừa nhận tội danh "lừa dối nhằm đạt điều kiện tốt nghiệp” trong tháng trước.

Theo truyền thông địa phương, Huang bắt đầu theo học chương trình cử nhân rút gọn kéo dài 2 năm ngành quản lý công và quản trị tại Đại học Lingnan từ tháng 9/2022.

Đại học Lingnan yêu cầu sinh viên phải đạt mức điểm tối thiểu trong một bài kiểm tra năng lực tiếng Anh, như TOEFL hoặc IELTS, mới đủ điều kiện tốt nghiệp.

Đại học Lingnan Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 5/2025. Ảnh: Kyle Lam/HKFP

Tháng 5/2024, Huang nộp kết quả TOEFL cho nhà trường qua email. Tuy nhiên, nhân viên trường phát hiện ảnh trên phiếu điểm không giống với Huang ngoài đời, nên đã sắp xếp một buổi gặp trực tiếp.

Tại buổi làm việc, Huang nói rằng cô đã sang Campuchia để thi TOEFL vào tháng 5 cùng năm. Cô khẳng định bức ảnh trên phiếu điểm là của mình, nhưng đã chỉnh sửa vì không hài lòng với ngoại hình.

Sau đó, nhà trường liên hệ với hội đồng tổ chức kỳ thi TOEFL và phát hiện Huang khai báo gian dối. Tiếp đó, nữ sinh đã thừa nhận với trường rằng cô thuê người khác thi hộ.

Huang bị truy tố vào năm ngoái, khi mới 22 tuổi.

Khi tuyên án 3 tháng tù vào ngày 2/2, thẩm phán David Chum cho rằng đây là hành vi nghiêm trọng và cần một bản án mang tính răn đe.

Trong phần trình bày xin giảm nhẹ hồi tháng 1, luật sư của Huang cho biết cô luôn mong muốn được học tập tại Hồng Kông, nhưng đã thi trượt bài kiểm tra tiếng Anh tới 4 lần và không đạt yêu cầu tốt nghiệp.

Luật sư cũng nói Huang nghe rằng đề thi ở Campuchia “dễ hơn”, nên đã bay sang đó dự thi. Tuy nhiên, khi đến trung tâm thi, cô cảm thấy không khỏe và đã nghe theo lời gợi ý của một người lạ về việc sắp xếp người thi thay.

Ngoài ra, luật sư cho biết Huang trước đó đã bị Đại học Lingnan kỷ luật bằng hình thức lao động công ích.

Luật sư cũng nói thêm rằng ở lần thi thứ 5, nữ sinh đã đạt điểm đủ điều kiện tốt nghiệp.