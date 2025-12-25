Theo phán quyết, các giảng viên và trợ giảng bị phạt từ 1,5 triệu đến 6 triệu won (tương đương khoảng 27-108 triệu đồng) sau khi bị kết luận phạm tội cản trở hoạt động học vụ và tiếp tay cho hành vi cản trở hoạt động kinh doanh.

Làm bài thi hộ, sửa điểm để giữ sinh viên

Hồ sơ vụ án cho thấy, khi chương trình đào tạo đứng trước nguy cơ đóng cửa vì không đủ chỉ tiêu tuyển sinh, các giảng viên đã trực tiếp đi vận động, tuyển sinh để lấp đầy số lượng người học. Tuy nhiên, đến năm 2022, kết quả học tập của nhóm sinh viên này sa sút nghiêm trọng, nhiều người có nguy cơ bị buộc thôi học.

Để giữ sinh viên ở lại, các giảng viên đã làm bài thi hộ và can thiệp, điều chỉnh điểm số. Theo trang The Korea Herald, cơ quan điều tra xác định có ít nhất 4 và nhiều nhất 29 trường hợp bị làm giả kết quả học tập.

Trong đó, một giảng viên đã làm thay 29 bài thi trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2023 và tự chấm toàn bộ số bài này. Một giảng viên khác bị truy tố vì nộp kết quả thi do trợ giảng viết lên Phòng Công tác học vụ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các bị cáo khai rằng họ chịu áp lực lớn từ phía nhà trường trong việc tuyển và giữ sinh viên.

"Áp lực rất lớn, bởi nếu những sinh viên đã tuyển bị buộc thôi học thì khoa không thể tiếp tục tồn tại", một giảng viên khai với cảnh sát.

Sinh viên của một trường đại học tại Seoul trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Yonhap

Trong một vụ việc liên quan, tòa án cũng phạt một sinh viên 1,5 triệu won vì hành vi tống tiền giảng viên, đe dọa sẽ “tố cáo họ với cơ quan giáo dục vì gian lận trong đánh giá”.

Tòa án nhấn mạnh rằng những hành vi trái pháp luật này, dù có xảy ra trên thực tế, cũng không thể được coi là thông lệ hay dùng làm lý do biện minh.

Khi quyết định mức phạt, tòa án cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như việc các bị cáo thừa nhận sai phạm, không trục lợi và phía trường đại học không yêu cầu xử lý.

Bối cảnh: Đại học Hàn Quốc chật vật vì thiếu sinh viên

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học Hàn Quốc đang đối mặt tình trạng thiếu hụt sinh viên nghiêm trọng do tỷ lệ sinh giảm sâu.

Từ năm 2021, số người trong độ tuổi vào đại học liên tục sụt giảm. Nếu khoảng 10 năm trước, tình trạng này chủ yếu xảy ra ở các trường tại khu vực xa trung tâm, thì đến nay, ngay cả các trường đại học tại Seoul và vùng thủ đô, vốn được xem là danh tiếng và có mức cạnh tranh cao, cũng gặp khó trong tuyển sinh.

Riêng năm 2024, 31 trường đại học tại Seoul không tuyển đủ chỉ tiêu xét tuyển chính quy, điều hiếm thấy tại Hàn Quốc, nơi nhiều thí sinh luôn ưu tiên theo học các trường đặt tại thủ đô.

Đại học Seokyeong (quận Seongbuk) mở đợt tuyển bổ sung lớn nhất với 111 chỉ tiêu còn thiếu. Đại học Sejong tuyển bổ sung 53 chỉ tiêu, trong khi Hansung và Kookmin lần lượt tuyển thêm 34 và 29 sinh viên.

Theo Korea Joongang Daily, không chỉ các trường tầm trung, nhiều đại học hàng đầu cũng ghi nhận tình trạng thí sinh từ chối nhập học sau khi trúng tuyển. Đại học Hongik còn trống 31 chỉ tiêu, Chung-Ang 19, Đại học Ngoại ngữ Hankuk 18 và Hanyang 17 chỉ tiêu.

Theo số liệu của Jongro Academy, tính đến cuối tháng 2/2024, 169 trường đại học trên toàn quốc không tuyển đủ chỉ tiêu xét tuyển chính quy, để trống 13.148 suất. Trong đó, các trường đại học địa phương chiếm 61% số cơ sở không tuyển đủ sinh viên năm nhất và chiếm tới 88,2% tổng số chỉ tiêu trống.

Nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng này xuất phát từ sự suy giảm mạnh của dân số học sinh, cùng với xu hướng thí sinh tập trung lựa chọn các trường y.

Trước thực tế đó, nhiều trường đại học ngoài Seoul buộc phải tái cơ cấu, cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh, với tổng số 4.142 suất bị cắt trong năm 2024. Theo Jongro Academy, đây là hệ quả tất yếu khi các trường phải điều chỉnh quy mô đào tạo phù hợp với xu hướng dân số.