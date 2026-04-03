Ngày 3/4, lực lượng chức năng phường Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ nghi nhảy cầu Tân An xuống sông Vàm Cỏ Tây tự tử, xảy ra vào trưa ngày 1/4.

Theo đó, vào lúc 7h10 cùng ngày, trong lúc đi tập thể dục dọc bờ kè, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện một thi thể nổi lên giữa dòng sông, cách chân cầu Tân An (tuyến tránh) khoảng 10m.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã có mặt để trục vớt và đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Khu vực cầu Tân An nơi nữ sinh nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: MĐ

Danh tính nạn nhân được xác định là em L.T.Y.N (SN 2003, quê Vĩnh Long). Được biết, N. hiện đang là sinh viên y khoa năm thứ 4.

Theo kết luận sơ bộ từ cơ quan chức năng, cô gái vay 30 triệu đồng qua ứng dụng (app) nhưng sau đó bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ nộp thêm tới 180 triệu đồng, dẫn đến bi kịch đau lòng. Trước khi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây vào trưa ngày 1/4, nữ sinh có để lại hiện trường một xe tay ga và điện thoại iPhone 14.

Đến 11h trưa nay, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Theo nguyện vọng của người thân, cơ quan chức năng không tiến hành khám nghiệm tử thi.