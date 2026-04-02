Ngày 2/4, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể chị T.T.T. (26 tuổi, trú xã Tân Phú, Nghệ An) - người được cho đã nhảy xuống sông từ cầu Rỏi (thuộc địa bàn xã Tân Kỳ).

Thi thể chị T. được tìm thấy cách cầu Rỏi khoảng 3km. Ảnh: Nguyễn Quân Dũng

Tham gia trực tiếp công tác tìm kiếm, anh Nguyễn Quân Dũng (42 tuổi, trú xã Nghi Lộc) cho biết, khoảng 17h45 cùng ngày, thi thể chị T. được tìm thấy cách cầu Rỏi khoảng 3km. Nạn nhân sau đó được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Như đã đưa tin, khoảng 17h ngày 1/4, người đi đường phát hiện một ô tô dừng trên cầu Rỏi, bên trong không có người. Nghi có dấu hiệu bất thường, người dân kiểm tra và phát hiện một cô gái đang chới với dưới sông nên nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương.

Tại thời điểm này, một người đàn ông gần đó lập tức nhảy xuống cứu nhưng không thành do nước sâu, chảy xiết; nạn nhân nhanh chóng chìm và mất dấu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình và các nhóm thiện nguyện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.