Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy trên đường. Một đối tượng trong nhóm còn thực hiện hành vi “bốc đầu” xe gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Đáng chú ý, nhóm này còn quay clip ghi lại "chiến tích" và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh thiếu niên ở Tây Ninh ''bốc đầu'' xe máy. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định danh tính các đối tượng. Nhóm thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi cùng phụ huynh sau đó được mời đến cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm thiếu niên thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết thực hiện hành động trên chỉ để "cho oai".

Công an đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tổ chức giáo dục, yêu cầu các em cùng gia đình ký cam kết không tái phạm.