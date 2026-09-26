Theo thông tin được Cảnh sát bang Nam Australia công bố ngày 25/9, khoảng 7h30 sáng 23/9, nhiều người lưu thông trên tuyến cao tốc Southern Expressway, đoạn qua Lonsdale, gần thành phố Adelaide, phát hiện một chiếc ô tô dừng bất thường. Đáng chú ý, người phụ nữ ngồi sau vô lăng đang ngủ hoặc bất tỉnh, khiến những người chứng kiến lo ngại và lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Say rượu, dừng xe trên cao tốc thuộc nhóm 5 hành vi nguy hiểm gây tai nạn giao thông ở Autralia. Ảnh minh họa AI.

Nhận được tin báo, lực lượng tuần tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tìm thấy chiếc ô tô cùng nữ tài xế 47 tuổi, cư trú tại McLaren Vale.

Kết quả kiểm tra cho thấy người phụ nữ có nồng độ cồn trong máu lên tới 0,197%, gần gấp 4 lần giới hạn cho phép đối với người lái xe thông thường tại bang Nam Australia.

Nữ tài xế bị lập biên bản về hành vi lái xe trong tình trạng say rượu và bị tước bằng lái xe ngay lập tức trong thời hạn 12 tháng. Chiếc ô tô cũng bị tạm giữ 28 ngày. Người phụ nữ sẽ phải ra tòa vào một ngày được thông báo sau.

Cảnh sát Nam Australia gửi lời cảm ơn những người đi đường đã kịp thời thông báo về chiếc xe dừng bất thường, qua đó góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng.

Trong chiến dịch kiểm tra giao thông từ ngày 14–20/9/2026, Cảnh sát Nam Australia đã thực hiện 9.802 lượt kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện 78 trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng cảnh báo lái xe sau khi sử dụng rượu bia là một trong năm nhóm hành vi nguy hiểm góp phần gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA), rượu bia làm suy giảm khả năng phán đoán, phối hợp vận động và phản xạ của người lái. Khi nồng độ cồn trong máu đạt 0,15%, nguy cơ xảy ra tai nạn cao ít nhất gấp 12 lần so với người không có cồn trong máu.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, việc dừng ô tô bất thường trên cao tốc còn có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng do các phương tiện phía sau đang di chuyển với tốc độ cao, không kịp phát hiện và xử lý tình huống.

Theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý đường cao tốc quốc gia Anh (National Highways), nếu buộc phải dừng xe do sự cố, tài xế cần cố gắng đưa phương tiện vào khu vực làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đưa người trên xe đến vị trí an toàn khi điều kiện cho phép.

Theo South Australia Police (SAPOL)

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