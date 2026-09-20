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Vụ việc xảy ra khoảng 15h35 ngày 10/9 trên cao tốc M2, đoạn qua hạt Meath, Ireland. Camera hành trình của một tài xế ghi lại toàn bộ tình huống nguy hiểm.

Trong đoạn video, những chiếc xe đang di chuyển theo hướng ngược lại liên tục nháy đèn pha để cảnh báo các phương tiện phía trước về một chiếc xe chạy sai chiều.

Không lâu sau, một ô tô màu tối xuất hiện và lao nhanh về phía các phương tiện đang lưu thông ở làn đường hướng Bắc.

Khi chiếc xe chạy ngược chiều tiến đến, một ô tô phía trước camera bất ngờ đánh lái sang bên phải để tránh. Tài xế Connor, người ghi lại đoạn video, cũng nhanh chóng phản ứng trước tình huống bất ngờ.

Một chiếc BMW chỉ kịp chuyển một phần xe sang làn bên trái trước khi chiếc ô tô chạy ngược chiều lao tới. Tài xế sau đó tiếp tục đánh lái, tránh được va chạm trong gang tấc.

Ô tô chạy ngược chiều cao tốc, tài xế BMW đánh lái tránh cú đâm trực diện.

Trong đoạn ghi âm từ camera hành trình, có thể nghe thấy tiếng kêu "Ôi Chúa ơi" của người trong xe khi chứng kiến tình huống nguy hiểm.

Chia sẻ với The Irish Sun, Connor cho biết ban đầu anh khá bối rối khi thấy các xe ở chiều ngược lại liên tục nháy đèn cảnh báo.

"Tôi biết có một chiếc xe phía trước nhưng chắc chắn không ngờ lại có xe đi ngược chiều về phía mình", Connor nói.

Theo Connor, phản ứng đầu tiên của anh là cố gắng tránh đường để không xảy ra tai nạn. Sau khi tình huống qua đi, anh vẫn cảm thấy khó tin vì mọi việc diễn ra quá nhanh.

Cảnh sát Ireland sau đó được điều động đến hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ lái xe nguy hiểm trên cao tốc M2, tại nút giao số 3 theo hướng Bắc.

Theo người phát ngôn của cảnh sát, vụ việc xảy ra khoảng 15h35 ngày 10/9. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, chiếc ô tô chạy ngược chiều đã không còn trên cao tốc.

Cảnh sát hiện chưa công bố thông tin về danh tính tài xế hoặc lý do chiếc xe chạy ngược chiều trên cao tốc.

Theo The Sun

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