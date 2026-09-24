Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 21/9, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm việc với tài xế N.V.D. (54 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) để xác minh các hành vi vi phạm giao thông được người dân và báo chí phản ánh.

Tại trụ sở công an, ông D. thừa nhận mình chính là người điều khiển xe Ford Everest và thực hiện các hành vi vi phạm nói trên vào 7h46 ngày 14/9 trên Đại lộ Thăng Long.

Đội CSGT đường bộ số 11 đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.D. với tổng cộng 3 lỗi gồm: Điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc; chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.

Với các lỗi này, tài xế D. bị phạt tổng cộng 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, chiếc Ford Everest màu trắng lưu thông trên Đại lộ Thăng Long vào sáng 14/9 liên tục có hành vi chuyển làn, đi vào làn đường khẩn cấp rồi tạt đầu xe có gắn camera hành trình. Chiếc Everest này còn bất ngờ phanh dừng lại chặn đầu giữa cao tốc mà không bật tín hiệu khẩn cấp với mục đích "dằn mặt".

(Nguồn video: OFFB)

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về làn đường, chuyển làn, dừng và đỗ xe khi lưu thông trên cao tốc.

"Tài xế dù có bức xúc gì thì trên đường cũng không thể tự giải quyết bằng những cách hành xử vô văn hoá, vô pháp luật như vậy. May mắn cho lái xe là còn được nộp phạt, bởi đường phố là nơi công cộng không cho phép cá nhân có bất kỳ hành vi gây rối nào để ảnh hưởng đến trật tự an toàn chung", đại diện Cục CSGT chia sẻ.

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