Theo trang tin tức Mirror Now và trang dữ liệu pháp luật CaseMine, câu chuyện mua xe "gian khổ” trên bắt đầu từ cách đây hơn 5 năm nhưng gần đây mới có tín hiệu tích cực cho nữ khách hàng lớn tuổi.

Mẫu xe Toyota Innova Crysta bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt thị trường Ấn Độ tháng 11/2020 với giá 24,33 lakh rupee (khoảng 660 triệu đồng). Ảnh: India Today.

Tháng 2/2021, bà Chinayelka Vanita, 64 tuổi đến đại lý Yashoda Krishna Automobiles ở thành phố Hyderabad, bang Telangana (Ấn Độ) đặt mua một chiếc MPV Toyota Innova Crysta theo hình thức vay mua trả góp. Ngày 3/2/2021, bà Vanita đặt cọc 50.000 rupee (khoảng 13,6 triệu đồng). Sau đó, bà chuyển cho đại lý 1 triệu rupee (khoảng 271 triệu đồng) vào ngày 25/5/2021 và thêm 1 triệu rupee vào ngày 6/1/2022.

Ngày 31/1/2022, nữ khách hàng này vay 1,2 triệu rupee (khoảng 325 triệu đồng) từ Công ty Tài chính Toyota Ấn Độ (Toyota Financial Services India) để mua xe trả góp. Khoản vay dự kiến trả trong 48 tháng, mỗi tháng 29.280 rupee (khoảng 7,9 triệu đồng). Thế nhưng, sau khi đã thanh toán 5 kỳ trả góp, cộng các khoản đặt cọc và chi trả trước, tổng cộng gần 2,3 triệu rupee (khoảng 623 triệu đồng), bà vẫn chưa được nhận xe. Các thắc mắc của bà đến đại lý đều không được hồi âm hoặc giải quyết.

Tháng 7/2023, bà Chinayelka Vanita bắt đầu “công cuộc” khiếu nại, gửi mail cho Công ty Tài chính Toyota Ấn Độ và Công ty mẹ - Liên danh Toyota Kirloskar Motor (Toyota Ấn Độ), đề nghị hãng phối hợp với đại lý để giải quyết việc xe chưa được giao.

Tuy nhiên, việc khiếu nại không đạt kết quả. Đến tháng 6/2025, bà Chinayelka Vanita chính thức nộp đơn kiện lên Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng số 1 tại Hyderabad yêu cầu Toyota phải hoàn tiền và bồi thường.

Phản hồi trong quá trình giải quyết tranh chấp, Toyota Ấn Độ cho rằng đại lý Yashoda Krishna là doanh nghiệp độc lập, mua xe từ hãng để bán lại cho khách. Toyota không nhận tiền của bà Vanita và cho rằng việc đặt hàng, giao xe hay hoàn tiền thuộc trách nhiệm của đại lý.

Toyota cũng cho biết đã chấm dứt hợp đồng đại lý với Yashoda Krishna từ ngày 1/6/2022. Khi đó, hãng cũng yêu cầu đại lý giải quyết các đơn hàng còn tồn, bao gồm việc giao xe cho khách đã đặt, trước ngày 31/8/2022.

Về phía Yashoda Krishna, đại lý này gần như “mất hút” khi không cử đại diện tham gia tranh tụng và không nộp bản giải trình trong thời hạn quy định.

Hình ảnh đại lý Yashoda Krishna Toyota tại Uppal, Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: Justdial.

Sau khi xác minh rõ đại lý của Toyota đã nhận tiền nhưng không giao xe, mới đây, Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng đã ra phản quyết được cho là “công tâm”, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho khách hàng.

Cơ quan này đã bác lập luận của Toyota Ấn Độ rằng hãng không có trách nhiệm bởi các lý do: bà Vanita thanh toán tiền mua xe khi doanh nghiệp Yashoda Krishna vẫn đang là đại lý được ủy quyền; Toyota biết còn những đơn hàng chưa giải quyết và từng thông báo sẽ hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng sau khi chấm dứt hợp đồng đại lý.

Cơ quan này ra phát quyết ngày 27/8/2026, thể hiện rõ quan điểm: Nhà sản xuất vẫn phải chịu trách nhiệm đảm bảo khách hàng không bị thiệt hại do việc đóng cửa các cửa hàng bán lẻ được ủy quyền. Các thỏa thuận nội bộ của công ty hoặc việc đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý không thể được sử dụng như một lá chắn pháp lý để từ chối việc hoàn trả tiền cho người tiêu dùng.

Phán quyết của Ủy ban buộc Toyota và đại lý Yashoda Krishna phải cùng nhau có trách nhiệm hoàn trả cho bà Chinayelka Vanita 2.299.250 rupee, tương đương khoảng 624 triệu đồng tiền mua xe. Hai bên còn phải trả 10.000 rupee tiền bồi thường và 5.000 rupee chi phí kiện tụng, tổng cộng khoảng 4 triệu đồng cho khách hàng. Nếu không thực hiện quyết định trong thời hạn quy định, khoản tiền hoàn trả sẽ chịu lãi suất 9%/năm theo cách tính của cơ quan giải quyết tranh chấp. Hồ sơ công bố hiện chưa cho thấy bà Vanita đã thực nhận tiền hay chưa.

Tìm hiểu đại lý bán chiếc xe này, cơ quan giải quyết tranh chấp còn ghi nhận ít nhất hai khách hàng khác đặt Toyota Fortuner rồi cũng không được giao xe.

Theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm CareEdge, Yashoda Krishna Automobiles thuộc Tập đoàn Radha Group Toyota, nhóm kinh doanh ô tô hoạt động tại hai bang Telangana và Andhra Pradesh ở Ấn Độ, sở hữu tổng cộng 15 showroom. Số liệu CareEdge công bố cho thấy, đơn vị này có bức tranh tài chính yếu kém khi doanh thu sụt giảm mạnh và thuộc nhóm chậm trả nợ ngân hàng.

Theo The Times of India/Mirror Now/CareEdge/CaseMine

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