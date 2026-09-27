Tình huống xảy ra vào tối ngày 24/9 tại ngã tư Đình Cữ, phường An Phong, TP Hải Phòng, được camera an ninh ghi lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng động lái xe.

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(Nguồn video: OFFB)

Tranh cãi ai sai ai đúng?

Hình ảnh từ camera cho thấy, chiếc ô tô từ một nhánh đường đi ra giao lộ, trong khi xe máy chạy tới từ hướng cắt ngang với tốc độ khá cao rồi đâm trực diện vào đầu ô tô. Người điều khiển xe máy ngã xuống bất tỉnh sau pha va chạm mạnh.

Sau khi video được chia sẻ, nhiều độc giả chỉ ra rằng nguyên nhân chính nằm ở người điều khiển xe máy. Một số ý kiến nhận xét đường trong khu dân cư nhưng xe máy vẫn chạy với tốc độ rất nhanh, trong khi tại ngã tư, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ và quan sát.

"Khi vào ngã tư ô tô đã đi chậm và dùng còi để cảnh báo nhưng xe máy vẫn lao đến. Với góc nhìn này, nếu người đi xe máy giảm tốc độ sẽ có thời gian xử lý và nguy cơ va chạm có thể giảm đáng kể", tài khoản Dinh Nguyen bình luận.

"Xe máy đi ở đường hẹp và qua ngã tư mà phi với tốc độ đó thì không thể kịp phản ứng. Đi như vậy thì sớm muộn gì cũng tai nạn thôi", tài khoản Huyền My nêu ý kiến.

Trong khi đó, một số khác lại nhìn nhận trách nhiệm từ phía ô tô bởi chiếc xe này đang đi từ đường nhánh ra đường chính, khi thực hiện vào giao lộ, tài xế ô tô cần dừng hoặc giảm tốc độ đủ để quan sát.

"Đây là giao lộ có tầm nhìn không thực sự rộng, nên dù việc giảm tốc độ nhưng theo nguyên tắc thì ô tô khi đi vào vẫn phải dừng hẳn lại quan sát phía trước, khi thấy an toàn mới tiếp tục di chuyển", tài khoản Minh Phi chia sẻ.

Ngoài ra, một người xem còn cho rằng tiệm tạp hóa ngay góc cua có nhiều cây xanh và hàng hóa đặt phía trước, khiến tầm nhìn của cả người đi xe máy lẫn tài xế ô tô bị hạn chế.

Đây được xem là yếu tố cần tính đến khi đánh giá toàn bộ tình huống, dù chỉ từ video không thể xác định chính xác mức độ che khuất tầm nhìn cũng như trách nhiệm của chủ cơ sở.

Luật quy định thế nào khi băng qua ngã tư?

Theo Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau:

- Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới;

- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Bên cạnh đó, Điều 12 luật này quy định người điều khiển phương tiện phải bảo đảm tốc độ phù hợp với điều kiện cầu đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố khác để bảo đảm an toàn.

Như vậy, việc cơ quan chức năng xác định bên nào sai trong tình huống trên dựa vào nhiều yếu tố. Theo đó, không chỉ dựa vào việc xe máy chạy nhanh hay ô tô đã vào giao lộ trước mà cần xác định đường nào là đường chính, đường nào là đường nhánh, có biển báo hoặc tín hiệu giao thông hay không, vị trí và tốc độ của từng phương tiện, đồng thời xem xét điều kiện tầm nhìn tại giao lộ.

Các chuyên gia lái xe an toàn cho rằng, khi đến giao lộ, tài xế nên chủ động giảm ga, giảm tốc từ sớm, chân phải đặt sẵn vào chân phanh. Khi tầm nhìn bị che khuất, cần quan sát từng phía, kiểm tra cả xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ có thể xuất hiện bất ngờ, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án dừng xe.

Đặc biệt, không nên mặc định rằng mình đi đúng là có thể chạy qua giao lộ mà không cần giảm tốc. Trong những tình huống khó quan sát hoặc chưa xác định rõ hướng di chuyển của phương tiện khác, nên chậm lại một nhịp bấm còi và nhường đường khi cần thiết. Chỉ tăng tốc băng qua giao lộ sau khi đã chắc chắn phía trước đảm bảo an toàn.

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