Ngày 9/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Trần T.L. (35 tuổi) về hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô đang di chuyển trên đường.

Trước đó, ngày 6/9, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân đăng tải trên mạng xã hội Facebook, phản ánh người điều khiển ô tô biển số 19A-344.xx sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Nữ tài xế L. dùng điện thoại khi đang điều khiển ô tô tại phường Vĩnh Yên. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, sau khi bị phản ánh sự việc lên mạng xã hội, chị L. đã “tỏ thái độ”, cho rằng việc đăng tải hình ảnh vi phạm của mình là xâm phạm đời tư.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 3 vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy, khoảng 15h cùng ngày, chị L. lái ô tô qua cầu vượt đường sắt Nguyễn Tất Thành, thuộc tổ dân phố Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên. Trong lúc lái xe, nữ tài xế đã cầm và sử dụng điện thoại.

Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L. Với hành vi trên, người điều khiển ô tô bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho chính tài xế và những người tham gia giao thông khác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.