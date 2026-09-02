Ngày 2/9, Cục CSGT cho biết, qua những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc tăng cao, nhưng ý thức chấp hành của tài xế có chuyển biến tích cực.

Trong đó, việc đi đúng làn, hạn chế chuyển làn liên tục và chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước được tài xế thực hiện tốt hơn.

Chưa ghi nhận xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Ảnh: Đình Hiếu

Tai nạn giao thông được ghi nhận giảm. Tính từ đầu kỳ nghỉ lễ đến 12h ngày 1/9, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chưa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn.

“Có thời điểm, do lượng xe lớn, tốc độ lưu thông thực tế có thể chậm hơn bình thường, nhưng khi các phương tiện giữ khoảng cách, hạn chế chuyển làn và không xảy ra va chạm, dòng xe vẫn di chuyển liên tục.

Điều quan trọng không phải lúc nào cũng là chạy nhanh, mà là duy trì được hành trình thông suốt”, Cục CSGT cho biết.

Đơn vị này cũng cho biết, một xe chạy nhanh nhưng sau đó phải dừng hàng giờ vì tai nạn, va chạm hoặc ùn tắc chưa chắc đến đích sớm hơn phương tiện duy trì tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách và lưu thông đều.

Khi hạn chế được các sự cố trên đường, người dân còn tránh được thời gian chờ đợi, chi phí sửa chữa phương tiện và những rủi ro không đáng có.

Vì vậy, tốc độ tại một thời điểm có thể thấp hơn, nhưng tổng thời gian của cả hành trình có thể được rút ngắn khi giao thông được duy trì liên tục, an toàn và không phát sinh sự cố.

Lực lượng tập trung kiểm soát tại những vị trí có tổ chức giao thông bằng biển báo và vạch kẻ. Ảnh: Đình Hiếu

Cục CSGT đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe về việc phải giữ khoảng cách với xe liền trước; chỉ xử lý những xe cố tình vi phạm hoặc bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

Lực lượng tập trung kiểm soát tại những vị trí có tổ chức giao thông bằng biển báo và vạch xác định khoảng cách giữa các xe theo quy chuẩn.

“Chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm tại những vị trí có tổ chức giao thông gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách giữa các xe theo quy chuẩn, có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm làm bằng chứng điện tử”, Cục CSGT khẳng định, đồng thời cho biết cảnh sát giao thông không xử lý tràn lan dọc tuyến cao tốc.

Việc có dữ liệu điện tử kết hợp với biển báo, vạch kẻ đường về khoảng cách trên đường (clip, hình ảnh) sẽ giúp xác định chính xác tốc độ và khoảng cách của phương tiện tại thời điểm đó.

Quy trình xử lý khoảng cách trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Hiện việc kiểm soát, xử lý được triển khai tại Km219 và Km326 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Còn trên các đoạn khác của đường cao tốc, người lái xe phải chủ động, có ý thức giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước căn cứ vào tốc độ lưu thông, với mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an toàn.