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Chiều 26/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 vừa lập biên bản xử phạt 2 lái xe ô tô khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Hình ảnh ô tô khách không giữ khoảng cách với ô tô đi trước.

Hình ảnh ô tô khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Cụ thể, tài xế Nguyễn V.Đ. (SN 1984, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-038.XX. và tài xế Nguyễn V.T. (SN 1981, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-063.XX.

Với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, mỗi lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

CSGT lập biên bản với tài xế.

Đại diện Cục CSGT cho biết giữ khoảng cách an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.

Đại diện Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế đi đúng quy định, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người cùng tham gia giao thông.