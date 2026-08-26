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Chiều 26/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 vừa lập biên bản xử phạt 2 lái xe ô tô khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.
Cụ thể, tài xế Nguyễn V.Đ. (SN 1984, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-038.XX. và tài xế Nguyễn V.T. (SN 1981, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-063.XX.
Với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, mỗi lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Đại diện Cục CSGT cho biết giữ khoảng cách an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.
Đại diện Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế đi đúng quy định, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người cùng tham gia giao thông.
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Theo Cục CSGT, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Khi tốc độ phương tiện lưu hành 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; tốc độ từ trên 60 km/h đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m; tốc độ từ trên 80 km/h đến 100 km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ từ trên 100 km/h đến 120 km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m.
Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.