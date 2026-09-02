Sáng 2/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua nghiên cứu thực tiễn và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đơn vị đã tuyên truyền, vận động tài xế khi tham gia giao thông, coi làn đường sát dải phân cách giữa (làn 1) là làn lưu thông tốc độ cao, dành cho xe vượt.

Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều lái xe vẫn điều khiển bám làn 1 với tốc độ thấp, làm cản trở lưu thông dòng xe, hạn chế sự luân chuyển phương tiện trên đường.

Cục CSGT dự kiến xử lý ô tô đi "rùa bò" bám làn trái cao tốc. Ảnh minh họa

Cục CSGT dự kiến đề xuất và phối hợp thực hiện đồng bộ giải pháp, gồm: tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc qua việc nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 và làn 2 (sát bên trái làn 1) không quá 20% so với tốc độ tối đa.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức nhường đường và coi làn 1 là làn lưu thông tốc độ cao, dành để vượt xe. Sau khi thực hiện vượt xe xong ở làn 1, đủ điều kiện an toàn, nên di chuyển vào làn 2. Xe đi ở làn 1 thấy xe sau xin đường (qua tín hiệu, báo hiệu) thì phải chuyển về làn 2 để nhường đường.

Tiến hành xử phạt nghiêm với xe đi dưới tốc độ tối thiểu và điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định.

Dự kiến tổ chức giao thông của Cục CSGT. Ảnh: CACC

Trước đó, Cục CSGT cho biết, tình trạng các phương tiện bám làn trái cao tốc tạo thành những “nút thắt di động”, khiến dòng phương tiện phía sau bị dồn lại và gặp khó khăn khi muốn vượt đúng quy định. Khi phương tiện này đi chậm nhưng bám làn trái, các xe phía sau dễ nôn nóng, bám đuôi, chuyển làn liên tục hoặc vượt khi chưa bảo đảm an toàn, làm gia tăng nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông liên hoàn.

Tại khoản 1 Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: “Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.”

Cục CSGT khuyến cáo, khi di chuyển với tốc độ thấp, phải chủ động đi về phía bên phải theo chiều đi, đúng phần đường, làn đường được phép và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Đồng thời, không chạy song song kéo dài với phương tiện khác, gây cản trở hoặc làm ùn ứ dòng phương tiện phía sau. Chỉ chuyển làn để vượt tại nơi được phép; phải quan sát, có tín hiệu báo trước và bảo đảm khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước, phía sau và hai bên.

Sau khi vượt, nếu tiếp tục di chuyển với tốc độ thấp hơn, cần chủ động trở lại làn đường phù hợp phía bên phải khi bảo đảm an toàn. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, cần giảm tốc độ, có tín hiệu và tạo điều kiện cho xe phía sau vượt; không được cố tình cản trở.