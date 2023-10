Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bàn giao nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú TP.Thủ Đức) cùng tang vật cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, nghi can Dung khai nhận, ra tay sát hại chị T. (26 tuổi, quê Long An, tạm trú TP Thủ Đức) là để quỵt nợ và cướp tài sản.

Diễn biến nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung ra tay giết người, cướp tài sản đã bị camera an ninh ở chợ đầu mối Thủ Đức ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Theo điều tra, chị T. là chủ vựa trái cây ở chợ đầu mối Thủ Đức, đóng ở phường Tam Bình. Còn vợ chồng nghi can Dung là người buôn bán trái cây dạo bằng xe ba gác ở địa bàn TP.Thủ Đức, thường xuyên lấy hàng của chị T. để bán lại kiếm lời.

Quá trình làm ăn với nhau, Dung có nợ nần chị T. Nhiều lần chị T. đòi nợ nhưng không được và Dung né mặt.

Gần đây, Dung nảy sinh ý định giết chị T. để quỵt nợ và cướp tài sản.

Trưa 30/9, Dung liên hệ hẹn gặp chị T. ở bãi xe tại chợ đầu mối Thủ Đức để nói chuyện. Khi đi Dung có chuẩn bị sẵn con dao.

Gặp mặt nhau, hai người đã xảy ra cự cãi. Dung đã ôm vật chị T. xuống nền đất rồi rút dao đâm liên tiếp khiến chị T. gục, tử vong tại chỗ.

Sau đó, Dung đã lấy 1 số tài sản mà nạn nhân T. mang theo gồm: Điện thoại, đôi bông tai vàng, dây chuyền vàng, bộ lắc vàng và số tiền 15 triệu đồng. Sau đó Dung về nhà trọ ở phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Khi người chồng phát hiện Dung hoảng loạn, quần áo dính máu nên đã gặng hỏi thì Dung thú nhận vừa ra tay đâm người ở chợ, không biết sống chết ra sao.

Biết rõ vụ việc, người chồng đã mang quần áo dính máu của Dung ra cạnh nhà để tẩm xăng và đốt. Tuy nhiên, lừa bén vào chân khiến ông này bị bỏng nhẹ.

Khi công an vào cuộc, đến chiều cùng ngày đã bắt giữ Dung, thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp. Ngoài ra, Công an cũng tạm giữ người chồng và mời một số người chứng kiến vụ án mạng lên làm việc, mở rộng công tác điều tra.