Ngày 25/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra tại thôn Trại Giữa, xã Đầm Hà.

Trước đó, ngày 13/6, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phối hợp với Công an xã Đầm Hà tiến hành xác minh, triệu tập đối tượng nghi vấn Hoàng Văn Thái (SN 1999, trú thôn Trại Giữa) để đấu tranh, làm rõ.

Bị can Hoàng Văn Thái. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại cơ quan công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 18h ngày 12/6, Thái sang nhà một người hàng xóm cùng thôn để ăn uống.

Đến khoảng 0h30 ngày 13/6, sau khi đã uống nhiều bia, Thái đi về. Tuy nhiên, đối tượng không về nhà mà đi sang nhà anh B.V.N. (SN 1996, là hàng xóm của Thái).

Thời điểm này, anh B.V.N. không có nhà, bên trong chỉ có hai con gái anh N. đang ngủ.

Khi thấy cháu B.N.N. (SN 2014, chưa đủ 12 tuổi) đang nằm ngủ một mình ở phòng ngoài, Thái đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chó sủa ngoài sân, lo sợ có người đi vào nhà bị phát hiện, Thái mới dừng lại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thái về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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