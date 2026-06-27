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Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Hồ Tiến Trung (45 tuổi, trú xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), đối tượng hiếp dâm một thiếu nữ 16 tuổi rồi lẩn trốn suốt gần 15 năm.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2011, Trung, em V. (khi đó 16 tuổi) và 2 người đàn ông khác (đều trú tỉnh Khánh Hòa) đến hái cà phê thuê và ở lại tại nhà một người dân ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 20h ngày 26/11/2011, cả nhóm rủ nhau đi ăn nhậu tại một quán ở xã Quảng Phú. Riêng em V. chỉ ngồi chơi, không ăn nhậu.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, cả nhóm ra về. Trên đường về, Trung bị té ngã nên em V. đỡ lên thì bị đối tượng ôm hôn và dùng tay sờ soạng vào người. Lúc này em V. la hét nên được 2 người đi cùng chạy đến can ngăn.

Đến khuya cùng ngày, khi mọi người đã đi ngủ, Trung ra lan can tầng 1, thấy V. đang ngồi một mình. Lúc này, Trung lẻn đến khống chế, đe dọa, dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi Trung vừa thỏa mãn thú tính thì bị chủ nhà phát hiện. Lợi dụng sự sơ hở của mọi người, Trung đã bỏ trốn.

Sau gần 15 năm lẩn trốn, Trung đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang ẩn náu tại phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hoà.