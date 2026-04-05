Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng vì phát ngôn chê bánh mì là món ăn của sự "đói khát" của nữ TikToker với hơn 3 triệu lượt theo dõi có tên H.L.

Trước đó, vào ngày 4/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip của nữ TikToker H.L. Trong clip cô chê bai bánh mì là món ăn của sự "đói khát", khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Cụ thể, trong clip nữ TikToker nói: "Tại sao mọi người không thấy mình ăn bánh mì? Trong suy nghĩ của mình, bánh mì chỉ lúc nào đói khát, khổ cực mới ăn. Mình cảm giác ăn bánh mì rất là khổ. Hôm nay mình hết tiền nên mình sẽ ăn bánh mì".

Nữ TikToker này còn vừa nói vừa cắn bánh mì nhưng sau đó nhả ra ngay vì cho rằng không có gia vị.

Không dừng lại ở đó, nữ TikToker tiếp tục vừa ăn vừa tỏ thái độ chê bai, cho rằng ăn bánh mì mang lại cảm giác khổ sở và có ăn ở nhà hàng vẫn khổ sở... Sau đó cô đã bỏ ổ bánh mì đang ăn dở.

Cuối clip, nữ TikToker nhờ mọi người chỉ giúp tiệm bánh mì nào ngon, ưu tiên các quán có trên ứng dụng giao hàng vì cô không thể ra ngoài.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã gây làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Rất nhiều bình luận đều chỉ trích nữ TikToker khi chê món ăn phổ biến và là niềm tự hào ẩm thực của Việt Nam.

Một số ý kiến chỉ ra rằng, bánh mì Việt Nam được đánh giá là loại sandwich ngon nhất thế giới. Nhiều người cho rằng với hành động này, cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý nghiêm.

Sau khi nhận về nhiều lời chỉ trích, đoạn clip đã bị ẩn trên trang cá nhân của nữ TikToker. Tuy nhiên nhiều người đã kịp tải về và chia sẻ khiến đoạn clip vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Và trên một tài khoản được cho là tài khoản phụ của nữ TikToker đã đăng tải lời xin lỗi vì những phát ngôn không chuẩn mực, gây khó chịu cho nhiều người. Đồng thời nữ TikToker mong mọi người rộng lượng bỏ qua.