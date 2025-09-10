"Bánh mì treo"

Gần trưa, chị Thảo Ly (SN 1988, phường Hòa Hưng, TPHCM) cùng mẹ tất bật chuẩn bị những chiếc bánh mì chay trước salon tóc gia đình. Trong khi đó, anh Phong (SN 1981, chồng chị Ly) lo nướng bánh để tặng những người cần.

Họ đều là những lao động nghèo: Chú bán vé số, cô nhặt ve chai, bác bảo vệ… Họ được nhận miễn phí những chiếc bánh mì chay nóng hổi, thơm ngon.

Chị Thảo Ly đặt tên cho những chiếc bánh mì do mình tự chế biến và tặng người khó khăn là “bánh mì treo”. Tính đến nay, xe “bánh mì treo” của vợ chồng chị đã duy trì được gần 2 năm.

Xe bánh mì chay, nơi vợ chồng chị Thảo Ly tặng những phần "bánh mì treo" cho người cần mỗi ngày. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị Ly và anh Phong quen nhau nhờ chung niềm đam mê ăn chay trường. Sau khi kết hôn, anh Phong mở salon tóc, chị Ly làm nghề trang điểm. Vì ăn chay trường, vài năm trước, chị thử chế biến bánh mì chay để bán thêm.

Ngày từ những ngày đầu, món bánh mì chay đã được khách hàng đón nhận. Khi việc buôn bán ổn định, chị Ly mong muốn chia sẻ với người nghèo, nên bắt đầu “treo” những ổ bánh tặng cho người lao động khó khăn.

Dịp Rằm tháng 7, chị Ly (bên trái) nhờ mẹ đẻ đến TPHCM hỗ trợ. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị chia sẻ: “Cách đây gần 2 năm, tôi biết đến các hoạt động cơm treo, bún treo… ở TPHCM. Tôi cũng muốn lan tỏa, nhân rộng mô hình này nên làm 'bánh mì treo'.

Thời gian đầu, mỗi ngày tôi chỉ “treo” vài ổ để tặng các cô, chú nhặt ve chai, bán vé số... Sau này, tôi được nhiều người chung tay nên lượng bánh mì nhiều hơn”.

Tại xe bánh mì, không có sự phân biệt giữa bánh bán và bánh tặng. Nhân bánh đều đầy đủ: Chả, đồ chua, rau sống, pate và đặc biệt là món sườn khìa chay từ lúa mạch – “bí quyết” làm nên hương vị riêng.

Bánh mì chay thịt khìa được đánh giá ngon, lạ miệng do chị Thảo Ly chế biến theo công thức của mình. Ảnh: Hà Nguyễn

Bánh sau khi kẹp nhân được bảo quản trong tủ kính, chỉ khi có khách nhận mới đem nướng lại cho nóng giòn.

‘Trạm trung chuyển yêu thương’

Trong số người đến nhận “bánh mì treo” có ông Đặng Văn Em (SN 1960, quê Tây Ninh), tài xế xe ôm truyền thống. Ông cho biết, bánh ở đây rất ngon.

Ông Em rời quê lên TPHCM chạy xe ôm công nghệ từ nhiều năm trước. Một lần, ông đánh rơi tất cả giấy tờ nên không đủ điều kiện để tiếp tục chạy xe ôm công nghệ. Để mưu sinh, ông quay về chạy xe ôm truyền thống.

"Bánh mì treo" giúp ông Em tiết kiệm chi phí ăn uống vào những ngày ế khách. Ảnh: Hà Nguyễn

“Xe ôm truyền thống giờ ế khách lắm, vì đa phần người ta đi xe ôm công nghệ cả. Nhiều hôm, tôi không có khách nào.

Những hôm ế khách, chi phí ăn uống tôi cũng phải tính toán chi li. Nhờ những ổ 'bánh mì treo', tôi tiết kiệm được một phần chi phí”, ông Em chia sẻ.

Tiếp sau ông Em là chị nhặt ve chai, chú bảo vệ, anh lái xe ôm… Biết bánh mì chay được phát miễn phí nhưng mỗi người chỉ nhận đủ phần ăn của mình.

Nhiều người lao động nghèo khác cũng đến nhận "bánh mì treo" của vợ chồng anh Phong. Ảnh: Hà Nguyễn

Thời gian gần đây, tủ "bánh mì treo" của chị Ly được nhiều người chung tay. Không chỉ trong địa bàn thành phố, nhiều mạnh thường quân ngoài tỉnh, ở nước ngoài cũng đặt bánh mì với số lượng lớn, nhờ chị trao đến người cần.

Mỗi phần bánh mì chay, chị Ly bán với giá 25.000 đồng. Đối với những đơn hàng thiện nguyện hoặc đặt với số lượng lớn, chị chế biến với mức giá 20.000 đồng/chiếc.

Hiện nay, mỗi buổi sáng từ 6h - 11h, vợ chồng chị Thảo Ly "treo" 30-50 chiếc bánh mì chay. Số lượng "bánh mì treo" sẽ được viết trên tấm bảng treo ở xe bánh mì để mọi người theo dõi.

Ngoài số lượng bánh "treo" tại xe, anh chị còn đem đến phát tặng người khó khăn tại Viện Tim, bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1…

Anh Phong, chị Ly gọi xe bánh mì chay là trạm yêu thương. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị Ly tâm sự: “Hằng ngày, chúng tôi vẫn được những người có tâm ‘gửi’ bánh mì, nhờ chế biến, trao cho người cần. Vào dịp Rằm tháng 7, tôi được nhiều người đặt bánh để tặng bà con khó khăn nhất.

Dịp này, tôi thường nhận từ 100-200 chiếc bánh mì từ khách hàng, người hảo tâm. Vì vậy, tôi xem xe bánh mì của mình như trạm trung chuyển yêu thương của khách hàng, nhà hảo tâm đến những người khó khăn.

Mỗi lần nhận đặt bánh với số lượng lớn, tôi thường ngồi nhiều giờ để chế biến rồi cùng chồng chở đi phát tặng. Dù vậy, chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi mà rất vui. Chúng tôi sẽ duy trì 'bánh mì treo' cho đến khi còn có thể”.