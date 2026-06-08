Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đang nuôi con nhỏ, Oanh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 6 và 7/2022, dù biết Dự án khu dân cư đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn, Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Lê Thị Oanh. Ảnh: Anh Thành

Oanh quảng bá dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn triển khai. Tin tưởng những thông tin này, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất, chuyển tổng cộng 17,721 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không đưa vào dự án mà sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ thực hiện dự án, Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư nhưng đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở làm việc của bị can. Ảnh: Anh Thành

Kết quả điều tra cho thấy, tại thời điểm huy động vốn, dự án trên vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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