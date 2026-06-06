Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát đi thông tin cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Lê Bích Hạnh. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Bích Hạnh (SN 1993, thường trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) không có việc làm ổn định nhưng giới thiệu mình là giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đồng thời cho biết có người thân công tác tại nhiều cơ quan nhà nước.

Do tin tưởng, nhiều bị hại đã đưa tiền cho Hạnh để góp vốn đầu tư kinh doanh hoặc mua ô tô, mua nhà đất theo thông tin đối tượng đưa ra. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, Hạnh sử dụng để tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo, ai là bị hại của Lê Bích Hạnh thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT điều tra viên thụ lý: 0908.191.983) để được giải quyết vụ án theo quy định.