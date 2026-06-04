Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Thủ Đức phát hiện tại khách sạn A.T.H. (ở đường 37) xuất hiện một nhóm người nước ngoài đến thuê phòng dài ngày. Nhóm này sinh hoạt khép kín, nhiều biểu hiện nghi vấn.
Mật phục theo dõi, trinh sát đã xác định, đây là nhóm người Malaysia thường xuyên tụ tập trong phòng khách sạn để tổ chức chơi ma túy. Từ cơ sở trinh sát ban đầu, 22h30 tối 3/6 lực lượng Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng tổ công tác của Công an TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn A.T.H.
Thời điểm trên có 5 người mang quốc tịch Malaysia lưu trú tại phòng. Ngay tại sảnh sinh hoạt chung và các phòng ngủ, công an thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc dùng ma tuý. Kết quả test nhanh xác định 4/5 đối tượng Malaysia dương tính với ma túy.
Phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới
Quá trình khám xét các căn phòng, công an phát hiện một "công xưởng" phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao.
Tại đây có nhiều thiết bị điện tử kết nối Internet, phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài cùng hàng loạt kịch bản cuộc gọi được soạn sẵn. Đáng chú ý, ở khu vực xung quanh, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều túi chứa máy tính, thiết bị mạng bị vứt bỏ nhằm phi tang và một số tài liệu ngôn ngữ Malaysia, khi dịch sang tiếng Việt có nội dung nghĩa là “Trụ sở cảnh sát quận Kangar” (thuộc Malaysia).
Nhận định đây là một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, chọn Việt Nam để ẩn náu nhằm sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi lừa đảo xuyên biên giới trên không gian mạng nhắm vào người ở Malaysia, lực lượng công an mở rộng điều tra.
Từ lời khai mở rộng của nhóm đối tượng tại khách sạn A.T.H, ngay trong đêm, Công an phường Thủ Đức cùng Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Hiệp Bình tiến hành kiểm tra khẩn cấp khách sạn Nguyên Anh (ở đường 18) và một cơ sở khác cũng của khách sạn nằm gần đó,
Tại hai địa điểm, công an tiếp tục phát hiện thêm 21 người mang quốc tịch Malaysia đang lưu trú. Tiến hành kiểm tra nhanh, công an xác định có 18 trường hợp dương tính với chất ma túy. Tại các phòng của khách sạn, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều dụng cụ và tinh thể nghi ma túy.
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Nạn nhân bị lừa 6,6 tỷ đồng trong 4 ngày
Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Theo điều tra ban đầu, đường dây này do Nguyễn Đăng Dũng (36 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) trực tiếp cầm đầu và điều hành. Giúp sức đắc lực cho Dũng là Phạm Văn Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Đăng Hiếu (33 tuổi), cùng trú tại địa phương với vai trò chủ quản.
Trong thời gian làm việc tại Campuchia, Dũng đã thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên và tổ chức thành một mạng lưới lừa đảo tinh vi, chuyên nghiệp hướng vào công dân Việt Nam. Để quản lý hiệu quả, băng nhóm này phân chia thành nhiều tổ, mỗi tổ gồm một quản lý và từ 6-8 nhân viên.
Quy trình lừa đảo của chúng được thiết kế bài bản theo kịch bản 4 bước gồm: "Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen", "Dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ", "Bắt đầu có đơn hàng – tạo lòng tin" và "Giết khách". Mục tiêu nhắm tới của nhóm này là những người đàn ông thành đạt. Nhóm đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh phụ nữ xinh đẹp, có kinh tế khá giả để kết bạn, trò chuyện nhằm xây dựng tình cảm.
Khi nạn nhân sập bẫy "tình ảo", các đối tượng bắt đầu dẫn dụ họ tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cao, từ đó chiếm đoạt tài sản. Sau khi phía Campuchia ra quân trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, Dũng đã trốn về Việt Nam, liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tiếp tục điều hành đường dây phạm tội.
Qua xác lập chuyên án đấu tranh, từ ngày 20-29/5, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã thành lập 24 tổ công tác, đồng loạt ra quân bắt giữ và khám xét khẩn cấp các đối tượng trên toàn quốc. Bên cạnh các tang vật phục vụ hành vi lừa đảo như điện thoại, máy tính, ô tô, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gram ma túy các loại.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 5/2023-1/2026 đã lừa đảo 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 36,5 tỷ đồng. Trong đó, có nạn nhân đã bị băng nhóm của Dũng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.
Trần Tuyên