Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Thủ Đức phát hiện tại khách sạn A.T.H. (ở đường 37) xuất hiện một nhóm người nước ngoài đến thuê phòng dài ngày. Nhóm này sinh hoạt khép kín, nhiều biểu hiện nghi vấn.

Mật phục theo dõi, trinh sát đã xác định, đây là nhóm người Malaysia thường xuyên tụ tập trong phòng khách sạn để tổ chức chơi ma túy. Từ cơ sở trinh sát ban đầu, 22h30 tối 3/6 lực lượng Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng tổ công tác của Công an TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn A.T.H.

Tang vật ma tuý thu giữ trong phòng khách sạn. Ảnh: CACC

Thời điểm trên có 5 người mang quốc tịch Malaysia lưu trú tại phòng. Ngay tại sảnh sinh hoạt chung và các phòng ngủ, công an thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc dùng ma tuý. Kết quả test nhanh xác định 4/5 đối tượng Malaysia dương tính với ma túy.

Phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Quá trình khám xét các căn phòng, công an phát hiện một "công xưởng" phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao.

Tại đây có nhiều thiết bị điện tử kết nối Internet, phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài cùng hàng loạt kịch bản cuộc gọi được soạn sẵn. Đáng chú ý, ở khu vực xung quanh, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều túi chứa máy tính, thiết bị mạng bị vứt bỏ nhằm phi tang và một số tài liệu ngôn ngữ Malaysia, khi dịch sang tiếng Việt có nội dung nghĩa là “Trụ sở cảnh sát quận Kangar” (thuộc Malaysia).

Công an lấy lời khai một người Malaysia. Ảnh: CACC

Nhận định đây là một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, chọn Việt Nam để ẩn náu nhằm sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi lừa đảo xuyên biên giới trên không gian mạng nhắm vào người ở Malaysia, lực lượng công an mở rộng điều tra.

Từ lời khai mở rộng của nhóm đối tượng tại khách sạn A.T.H, ngay trong đêm, Công an phường Thủ Đức cùng Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Hiệp Bình tiến hành kiểm tra khẩn cấp khách sạn Nguyên Anh (ở đường 18) và một cơ sở khác cũng của khách sạn nằm gần đó,

Tại hai địa điểm, công an tiếp tục phát hiện thêm 21 người mang quốc tịch Malaysia đang lưu trú. Tiến hành kiểm tra nhanh, công an xác định có 18 trường hợp dương tính với chất ma túy. Tại các phòng của khách sạn, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều dụng cụ và tinh thể nghi ma túy.